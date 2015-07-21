Ивица Дачич (глава ОБСЕ): Минск стал синонимом урегулирования кризиса в Украине

Новости Беларуси. Беларусь полностью поддерживает усилия Сербии по повышению безопасности в зоне ответственности ОБСЕ — об этом заявил по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ Ивицей Дачичем глава МИД Беларуси. Владимир Макей подчеркнул, что наша страна будет и впредь поддерживать все усилия, направленные на достижение создание единого пространства, стабильности и безопасности в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На переговорах не обошли стороной и «украинский вопрос». Действующий председатель ОБСЕ намерен сегодня принять участие в заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине для того, чтобы, как он сам выразился, поощрить политический процесс.

Владимир Макей:

Мы заинтересованы, чтобы там как можно скорее воцарились мир и спокойствие. Но для этого нужна искренняя заинтересованность в мирном урегулировании украинского кризиса со стороны всех государств, вовлеченных в этот конфликт. Как бы то ни было, Минские договоренности являются единственной основной, способствующей достижению этого мира. Трехсторонняя Минская группа - это инструмент реализации этих договоренностей.

Ивица Дачич:

Как председатель ОБСЕ хочу выразить большую благодарность за роль Беларуси, которая играла и продолжает играть в урегулировании ситуации в Украине. Минск стал синонимом урегулирования кризиса в Украине.

На юго-востоке Украины по-прежнему не стихают взрывы. Несколько часов непрерывный огонь велся по пригороду Светлодарска. Там практически полностью уничтожено несколько частных домовладении. В посёлке Старомихайловка разрушены жилые здания. Мощные артиллеристские удары наносятся по району Донецкого аэропорта. Под обстрел, в том числе и снайперский, попала Горловка.

Тем временем, в Львовской области проходят масштабные международные военные учения с участием НАТО. Отрабатывается взаимодействие между армиями Украины и других государств.