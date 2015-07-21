Александр Лукашенко - главе ОБСЕ: В Европе фактически идет война

К решению украинского конфликта должны были активнее подключиться главы государств. Об этом 21 июля заявил Президент на встрече с первым заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

С января страна официально приняла на себя председательство в ОБСЕ, которое перешло к ней от Швейцарии.

Ивица Дачич уже неоднократно заявлял, что приоритетом сербского председательства станет урегулирование ситуации в Украине. А Беларусь как раз внесла значительный вклад в мирный процесс. Это и прошедший саммит нормандской четвёрки, и встречи контактной группы.

Как отметил Александр Лукашенко, отношение к ОБСЕ двойственное. С одной стороны, нужная организация, которая должна многое делать для обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе, с другой стороны - роль ОБСЕ недостаточная.

Александр Лукашенко:

Мы с вами встречаемся не только как Президент с очень важным чиновником, но и как представители братского, любимого и дружественного государства - Сербии.

Главные темы: ОБСЕ и позиция Беларуси в этой важной международной организации и, конечно же, наши отношения с вашей страной - нашей Сербией.

Моё отношение к ОБСЕ двойственное. С одной стороны нужная, очень нужная. Очень актуально это сегодня, когда в Европе фактически разгорелся военный конфликт, фактически идет война между противоборствующими сторонами. И в этой ситуации, конечно, ОБСЕ могла бы играть большую роль

С одной стороны, нужная организация, которая должна играть значительную роль именно в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе, с другой стороны - недостаточная роль. Но в этом вина, наверное, самой организации и, прежде всего, глав государств.

Я намекаю на то, что если уж война, то, наверное, в срочном порядке должны были собраться главы государств, обсудить эту проблему и принять какие-то меры, решения какие-то. Ну, не получится принять решение - хотя бы в глаза сказать все то, что друг о друге думают. Пока этого не происходит.

С другой стороны, ОБСЕ пытается и, насколько это, наверное, возможно сегодня, делает необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины. Но, конечно, с теми полномочиями, которые ОБСЕ сегодня имеет, не имея импульса от глав государств, вряд ли ОБСЕ в этой ситуации может что-то сделать... Поэтому появляются новые форматы (нормандский, минский). Все это могло уместиться в одной организации - ОБСЕ. Это ее функции.

Ивица Дачич, первый заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Сербия:

Действительно, отношения между двумя странами и народами весьма хорошие, дружественные. Я бы хотел передать приветствие от Президента и премьер-министра нашей страны и сказать, что мы привержены развитию двусторонних отношений с Беларусью во всех сферах: политической, экономической, научно-культурной, образовании, внутренних дел, обороны. Сербия является действующим председателем ОБСЕ и мы стараемся максимально приложить усилия, чтобы политический процесс развивался, особенно в вопросах, связанных с Украиной, но при этом не забываем и о других «замороженных» конфликтах в Европе. Я бы хотел поблагодарить за ту роль, которая Беларусь играет в этом процессе. Ведь в Минске достигаются многочисленные договоренности, соглашения, встречаются и трехсторонняя контактная группа, и ее рабочие подгруппы. И в этой связи Беларусь внесла огромный вклад в мирный процесс.