Александр Лукашенко: к 2020 году Могилев должен быть красавцем, как Гомель, Гродно

Новости Беларуси. Зарплата белорусов стала одной из ключевых тем сегодняшнего дня рабочей поездки Президента в Могилевскую область. Ее необходимо вернуть на уровень 500 долларов при соответствующем росте производительности труда. Таково требование главы государства.

Предметный разговор состоялся в историческом месте – Могилевской ратуше – одном из символов древнего города. А вот еще один – не менее знаменитый символ – мост через Днепр сегодня предстал в новом обличье.

Могилевская ратуша. На протяжении веков в ней обсуждались важнейшие городские дела. Вот и сегодня здесь состоялся основательный разговор о «состояние дел» областного центра. Удается ли представителям местной власти выполнять поручения главы государства по развитию региона?

Александр Лукашенко констатировал: практически все поручения выполнены. Но несколько производств все еще «тянут» область вниз. Глава государства подчеркнул: предприятия нужно сохранять и не пугать сотрудников «банкротством» и санацией. При этом необходимо обеспечить людям достойный уровень жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По заработной плате. Это не уровень зарплаты.

Владимир Цумарев, председатель Могилевского горисполкома:

Я хочу сказать, что она растет.

Александр Лукашенко:

Готовьтесь где угодно брать среднюю зарплату в $500 в будущем году. Мы не можем на такой зарплате держать людей. Я не говорю, что должны платить незаработанные деньги. Ни в коем случае. Иначе мы вернемся к тому, с чего начинали два года назад. Мы должны стимулировать, подталкивать руководителей частных и государственных предприятий к тому, чтобы мы к $500 приблизились. Это не бешеный какой-то уровень. Это железобетонно. Тогда уже с власти будет трудно что-то спросить. Вот, мы помогли, а дальше вы уже действуйте сами.

Владимир Цумарев:

У нас была средняя зарплата по Могилеву $550, пока не подскочил доллар.

Александр Лукашенко:

Надо поставить задачу: $500 – в будущем, через два года выйти на тот уровень. Но это будет качественно другой уровень при фактически стабильной инфляции.

Посещая Могилев летом, Александр Лукашенко дал поручение местным властям придать городу «лоск» и навести порядок в каждом уголке.

К 2020 году Могилев предстанет в своем новом облике – современном и комфортном. Концепция преображения уже готова.

Владимир Скачек, архитектор:

Мы хотели бы видеть как исторические зоны в центральной части города, также наш парк, который был бы доступен для жителей Могилева. И для отдыха, и для прогулок, и для спорта.

При этом глава государства отметил: нужно искать инвесторов, чтобы тщательно продуманный «проект» не лег «мертвым грузом».

Александр Лукашенко:

Надо покрутить, повертеть, замысел хороший, но считать деньги надо. А тут пока неплохая площадь. Я говорю, что где-то надо подделать. Наверняка денег же на все не найдете, и инвесторов богатых не найдете сейчас сразу, поочередно будете делать, поэтому определитесь, что надо сделать прежде всего. А это для людей благоустройство.

Шесть полос для движения, перспектива двухуровневого транспортного узла, удобный подземный переход. Сегодня сбылась «голубая мечта» могилевчан: после масштабной реконструкции полноценно заработал мост. Это главный транспортный узел города. Внимание Президента к деталям: благоустройству набережной и площади.

Александр Лукашенко

Это надо сделать прежде всего. Везде. Надо просто один или два трактора взять, бригаду. Вот вам деньги, ребята. Сделайте, я вам еще премию заплачу.

А это еще одно ноу-хау могилевских архитекторов – подземный пешеходный переход здесь превратили в настоящий музей. На стенках – вся история города в картинах.

Но это лишь первый шаг на пути к новому городскому образу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Ты отвечаешь за все. Поэтому день и ночь со своими рисуй, черти, каждый элементик. Жизнь идет, меняется, конечно, но ты мне уже должен сказать, что будешь менять. Все остальное – как начертишь, будем делать. Но вы не затягивайте эти работы. К 2020 году Могилев должен быть красавцем. Так, как Гомель, Гродно. Красивые города, вычурного, сверхъестественного ничего нет. Но Могилев отстал. Доводить надо до ума.

Могилевский мост через Днепр стал походить на знаменитых петербургских «собратьев» – с двух сторон его «охраняют» по паре львов. Необычное украшение – дань местной легенде. Согласно ей, город основал князь по имени Лев Могий – отсюда и название города. Скульптурные хищники, уверены архитекторы, будут надежно оберегать исторический облик Могилева.