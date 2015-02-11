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Александр Лукашенко и Владимир Путин заинтересованы в прекращении вооруженного противостояния на востоке Украины

11 февраля 2015 11:48
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин выразили заинтересованность в скорейшем прекращении вооруженного противостояния на востоке Украины. Состоялся телефонный разговор президента Беларуси. Лидеры обсудили вопросы подготовки предстоящей во второй половине дня встречи «нормандской четверки». Обсуждены основные моменты документа, который прорабатывается сейчас на уровне делегаций и будет вынесен на рассмотрение лидеров государств в «нормандском формате».

Александр Лукашенко и Владимир Путин выразили взаимную заинтересованность в скорейшем прекращении вооруженного противостояния на востоке Украины. Президент России подтвердил свое участие в переговорах в Минске. Прибытие руководителей Германии, Франции, России и Украины ожидается во второй половине дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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