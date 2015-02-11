На результативный исход минских переговоров надеются и в самой Украине

Новости Беларуси. Президент Украины Петр Порошенко готовится вылететь в Минск на саммит «нормандской четверки». Со слов украинского лидера, на встречу в белорусскую столицу он едет с миром и за миром. На въездах в Киев устанавливают 8 блокпостов. Их будут охранять снайперы. В городской администрации пояснили, что в украинской столице возможны атаки. На киевских улицах 11 февраля работает наш корреспондент Александр Добриян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Передовицу центральных украинских изданий сегодня занимают материалы об обстреле Краматорска 10 февраля — 8 человек погибли, более полусотни раненых. Однако в глубине души каждый украинец надеется, что в скором будущем мест кровавым новостям в прессе не будет. Сегодня эти надежды, как никогда, связаны с событиями в белорусской столице.

Название статей, посвященных минским переговорам в нормандском формате, как одно содержат слово мир. Даже американский президент Барак Обама во вчерашнем телефонном разговоре с Петром Порошенко высказал твердую поддержку нынешним мирным переговорам.

Внимание всей планеты сегодня приковано к Минску.