В МИД Беларуси подтвердили, что контактная группа 11 февраля продолжает свою работу

Новости Беларуси. Минск 11 февраля вновь в центре мировой политики. В белорусской столице пройдет встреча глав государств «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Украине. Во Дворце Независимости все подготовлено к приезду Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель. На протяжении всего дня там будут работать наши журналисты. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Алексей Мартиненок. Здравствуйте, Алексей, Вам слово.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Здесь, у Дворца Независимости, сегодня с самого утра, можно сказать, дежурят журналисты. Известно, что основные события развернутся ближе к вечеру, но событие действительно серьезное. Саммит «нормандской четверки» — кульминация огромных усилий по урегулированию украинского кризиса. Столица Беларуси уже не в первый раз находится в центре мировой дипломатии. Внимание и интерес к этим переговорам просто огромный. Наверное, нет такого человека, который бы не знал, почему сегодня у Дворца Независимости собралось такое количество СМИ.

В МИД Беларуси подтвердили, что контактная группа сегодня продолжает свою работу. Новость последнего часа: лидеры Германии и Франции сегодня точно будут в Минске. Это подтвержденная информация. Стороны подчеркнули, что будут использовать все возможности для урегулирования кризиса.

Ориентировочно, саммит начнет свою работу в 18.00.

Спасибо, Алексей. Напомним, 11 февраля в Минске состоится встреча глав государств «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.