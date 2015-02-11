Новости Беларуси. Приезд на минскую встречу президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель уже официально подтвержден. Согласно сообщениям мировых информагентств, лидеры Франции и ФРГ приняли такое решение, так как хотят использовать все возможности мирно урегулировать украинский конфликт.

Между тем международные эксперты указывают на необходимость политического разрешения конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франк-Вальтер Штайнмайер, Министр иностранных дел ФРГ:

Я имею надежды, что никто из участников конфликта не зайдет так далеко, чтобы с помощью взрыва насилия поставить встречу в Минске под сомнение. Все должны знать, что мы еще раз получим большой шанс на то, чтобы предпринять первый, важный шаг для решения этого конфликта и, надеюсь, к тому, чтобы оружие умолкло.

Рюдигер фон Фрич, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Российской Федерации:

Мы надеемся, что Россия, Украина, Франция и Германия придут к консенсусу в отношении того, как достичь политического разрешения, в частности, ситуации в Восточной Украине.