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Министр иностранных дел ФРГ: Я имею надежды, что никто из участников конфликта не зайдет так далеко, чтобы с помощью взрыва насилия поставить встречу в Минске под сомнение

11 февраля 2015 10:16
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Новости Беларуси. Приезд на минскую встречу президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель уже официально подтвержден. Согласно сообщениям мировых информагентств, лидеры Франции и ФРГ приняли такое решение, так как хотят использовать все возможности мирно урегулировать украинский конфликт.

Между тем международные эксперты указывают на необходимость политического разрешения конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франк-Вальтер Штайнмайер, Министр иностранных дел ФРГ:
Я имею надежды, что никто из участников конфликта не зайдет так далеко, чтобы с помощью взрыва насилия поставить встречу в Минске под сомнение. Все должны знать, что мы еще раз получим большой шанс на то, чтобы предпринять первый, важный шаг для решения этого конфликта и, надеюсь, к тому, чтобы оружие умолкло. 

Рюдигер фон Фрич, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Российской Федерации:
Мы надеемся, что Россия, Украина, Франция и Германия придут к консенсусу в отношении того, как достичь политического разрешения, в частности, ситуации в Восточной Украине.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Франсуа Олланда # Ангела Меркель # Рюдигер фон Фрич # Франк-Вальтер Штайнмайер

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