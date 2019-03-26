Прямой эфир

26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам

26 марта 2019 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск-Москва онлайн. 26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам в режиме видеоконференции между Минском и Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам-1

Участники встречи обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде, а также ход подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 5 апреля в Москве. Кроме того, планируется подвести итоги работы органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2018 году.    

26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам-4

# СНГ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минск с рабочим визитом прибыла делегация парламента Нидерландов
25 марта 2019 06:38

В Минск с рабочим визитом прибыла делегация парламента Нидерландов

Критически важные объекты информатизации Беларуси: что это такое и насколько они защищены? Разбираемся вместе
24 марта 2019 17:14

Критически важные объекты информатизации Беларуси: что это такое и насколько они защищены? Разбираемся вместе

Президент Беларуси поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат
22 марта 2019 19:22

Президент Беларуси поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат