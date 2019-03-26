Новости Беларуси. Минск-Москва онлайн. 26 марта состоится заседание Совета постоянных представителей СНГ по экономическим вопросам в режиме видеоконференции между Минском и Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники встречи обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде, а также ход подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 5 апреля в Москве. Кроме того, планируется подвести итоги работы органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2018 году.