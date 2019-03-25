В Минск с рабочим визитом прибыла делегация парламента Нидерландов

Новости Беларуси. Укрепление сотрудничества. В Минске с рабочим визитом находится делегация парламента Нидерландов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашу столицу прибыли представители парламентского комитета по международным делам. Деловая программа – обширная. Запланированы совместные консультации с белорусскими коллегами, а также переговоры в Министерстве иностранных дел и Национальном агентстве инвестиций и приватизации.