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В Минск с рабочим визитом прибыла делегация парламента Нидерландов

25 марта 2019 06:38
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Новости Беларуси. Укрепление сотрудничества. В Минске с рабочим визитом находится делегация парламента Нидерландов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

В Минск с рабочим визитом прибыла делегация парламента Нидерландов-1

В нашу столицу прибыли представители парламентского комитета по международным делам. Деловая программа – обширная. Запланированы совместные консультации с белорусскими коллегами, а также переговоры в Министерстве иностранных дел и Национальном агентстве инвестиций и приватизации.   

В Минск с рабочим визитом прибыла делегация парламента Нидерландов-4

Кроме этого, парламентарии Нидерландов встретятся с представителями общественных организаций и бизнесменами.   

В Минск с рабочим визитом прибыла делегация парламента Нидерландов-7

В Минск с рабочим визитом прибыла делегация парламента Нидерландов-9

# Беларусь-Нидерланды # Фотофакт

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