Александр Лукашенко и Аркадий Дворкович обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и России

Новости Беларуси. Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили 15 июля президент Беларуси и заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Встреча прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко напомнил, что накануне у него состоялся разговор с премьер-министром России, в котором речь шла о предстоящем визите вице-премьера в Минск. Глава белорусского государства пообещал Дмитрию Медведеву, что если останутся какие-либо вопросы после переговоров 15 июля в правительстве, то он готов их обсуждать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вчера с Дмитрием Анатольевичем разговаривал, и мы затрагивали как раз в разговоре сегодняшний ваш визит в Беларусь. Мы многое сумели оговорить. Вы знаете, у нас такие добрые, дружеские отношения с премьер-министром России. И я сказал ему так, что если будут какие-то вопросы после вашей встречи в правительстве, мы обсудим их. И для вас ваш вице-премьер, к которому вы хорошо относитесь, вам все это передаст.

Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства Российской Федерации:

Владимир Владимирович тоже передавал вам привет. Я его видел несколько дней назад, до того, как он улетел с визитами на Кубу, в Аргентину. Сейчас в Бразилии на саммите БРИКС.

Белорусско-российские отношения сейчас развиваются по всем направлениям - от политики и экономики до социальной сферы и культуры. И частые встречи на высшем уровне тому подтверждение.

Экономики двух стран взаимодополняемы, а между предприятиями налажены тесные связями.

По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил почти 40 миллиардов долларов. Практически половина всех инвестпроектов в Беларуси реализуется с участием российского капитала.