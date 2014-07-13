3 снаряда прилетели в жилой район Донецка Ростовской области со стороны Украины. 1 человек погиб

Новости России. К событиям в Украине. 13 июля жертвой противостояния стал гражданин России. Еще двое госпитализированы.

Утром со стороны Украины в жилой район Донецка Ростовской области попали три снаряда. Один из них практически полностью уничтожил дом.

В настоящее время на месте ЧП работает следственная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общественно опасным способом».

Также в городе работают взрывотехники. По предварительной версии, на территорию города попало около семи снарядов. МИД России уже предупредил Киев об ответственности за обстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.