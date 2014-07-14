Ситуация в Украине 14 июля. Бои в окрестностях Луганска и в Донецкой области, взрывы в Одессе, возобновление Майдана в Киеве

Новости Украины. На востоке Украины ожесточённые бои идут в окрестностях Луганска. Также стреляют недалеко от погранпоста «Изварино» у границы с Россией. Между тем противоречивая информация поступает о ситуации вокруг луганского аэропорта. И украинские военные, и силы самообороны заявляют об установлении контроля над воздушной гаванью.

Бои продолжаются и в Донецкой области. Обстрелу из установок «Град» подвергся город Красногоровка. Есть жертвы среди мирного населения. Их число уточняется.

Неспокойно и в Одессе. Сразу несколько взрывов прогремели в двух отделениях крупнейшего украинского коммерческого банка. Бомбы сработали глубокой ночью с разницей в полчаса. Никто не пострадал, здания серьёзно повреждены. Возбуждено уголовное дело.

А в Киеве отказались расходиться участники Майдана. Сейчас на площади Независимости в центре столицы остаются около 400 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.