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Председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками СНГ: Нужно садиться за стол переговоров и решать вопросы мирным путём

15 июля 2014 11:33
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Новости Беларуси. Безопасность, но уже на внешних границах государств-участников СНГ обсуждали 15 июля постоянные полномочные представители стран Содружества. В центре внимания - деятельность Совета командующих Пограничными войсками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам  председателя Координационной службы этого Совета Александра Манилова, наиболее проблемный участок внешней границы сейчас — афганский. Недавно был подписан документ по оказанию помощи пограничникам Таджикистана. Ведь именно в этом направлении идёт основной поток наркотиков.

Речь шла и о ситуации в Украине.

Александр Манилов, председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками:
Чем быстрее будет восстановлен порядок и стабильность на Украине, тем проще будет решать все вопросы - и экономические, и политические, и так далее. Мы за то, чтобы все действия на территории Украины завершились. Прежде всего, ведение боевых действий, применение оружия. Нужно садиться за стол переговоров и решать эти вопросы мирным путём. И мы тоже готовы, как Совет командующих, способствовать этой работе.

# СНГ # Александр Манилов

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