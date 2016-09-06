Вадим Стрельцов, серебряный призер Олимпийских игр: мы с женой и дочкой ходим на выборы

Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей стартовало ровно в 10 часов. Именно в это время по стране открылись двери избирательных участков. За своего кандидата – претендента на место в нижней палате парламента граждане могут отдать голос с 10 до 14 часов и с 16 до 19.

Николай Клютко, заместитель председателя участковой комиссии участка для голосования № 477 Минска:

У нас на избирательном участке 1322 избирателя. Зарегистрировано 6 кандидатов в депутаты. Необходимо предъявить паспорт, пенсионное свидетельство, удостоверение служащего, водительское удостоверение, студенческий билет. По этим документам можно проголосовать. Приходите спокойно, голосуйте досрочно. Мы всех будем ждать.

Проголосовать досрочно вправе граждане, которые не смогут прийти на участок 11 сентября. К слову, белорусы активно отдают свои голоса в этот период. Каждый по личным причинам. Например, серебряный призер олимпиады в Рио, тяжелоатлет Вадим Стрельцов в день выборов отправится на сборы. Поэтому отдать гражданский долг вместе с супругой и дочкой пришел сегодня.

Вадим Стрельцов, серебряный призер ХХХІ летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

У нас традиция, мы второй год подряд с женой и дочкой Кристиной ходим на выборы, голосуем. Сегодня пришли заранее голосовать, потому что сейчас планируется сбор в Стайках под Минском.

Отмечу, практика досрочного голосования существует не только в нашей стране, но и во многих государствах мира, и отвечает международным стандартам, в том числе рекомендациям ОБСЕ. Досрочное голосование не проводится на участках в санаториях, домах отдыха, больницах и прочих стационарных учреждениях здравоохранения. Остальные же участки по всей стране будут работать на протяжении ближайших 5 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.