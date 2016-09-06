Досрочное голосование: законность и отсутствие подсказок избирателям

Новости Беларуси. Практика досрочного голосования существует не только в нашей стране, но и во многих государствах мира, и отвечает международным стандартам, в том числе рекомендациям ОБСЕ. Традиционно многие белорусы активно используют свое право поддержать кандидатов в этот период. Причем, явка на избирательные участки зависит не только от рабочего графика, а даже от прогноза погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У нас обычно уже она доходит до 30%. С учетом прогноза погоды весьма позитивного на выходные дни, скорее всего, избиратели активно буду голосовать досрочно.

Отметим, досрочное голосование не проводится на участках в санаториях, домах отдыха, больницах и прочих стационарных учреждениях здравоохранения. Остальные же участки по всей стране будут работать на протяжении ближайших 5 дней. Избирателю при себе необходимо иметь паспорт или документ его заменяющий.

Размик Хумарян, наблюдатель миссии от Содружества Независимых Государств:

Обращать внимание будем на то, чтобы голосование прошло согласно закону, без каких-либо изъянов. Урны я уже смотрел они прозрачные, как для основного голосования большие, так и для досрочного маленькие. Естественно, выборы так проходят, чтобы один человек проголосовал за одного человека, именно за себя, никак не иначе, проголосовал свободно без каких-либо сбоку замечаний или подсказок.