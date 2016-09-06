Избирательные участки по выборам депутатов Палаты представителей открылись в Беларуси

Новости Беларуси. 6 сентября в Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. Избирательные участки открылись ровно в 10 утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Досрочное голосование стартовало сегодня ровно в 10 часов. Именно в это время избирательные участки распахнули свои двери для граждан Беларуси, желающих поддержать своего кандидата – претендента на место в нижней палате парламента. Мы находимся на участке № 477, он расположен в одной из столичных гимназий.

Николай Клютко, заместитель председателя участковой комиссии участка для голосования № 477 Минска:

У нас на избирательном участке 1322 избирателя. Зарегистрировано 6 кандидатов в депутаты. Необходимо предъявить паспорт, пенсионное свидетельство, удостоверение служащего, водительское удостоверение, студенческий билет. По этим документам можно проголосовать. Приходите спокойно, голосуйте досрочно. Мы всех будем ждать.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Проголосовать досрочно вправе граждане Беларуси, которые не имеют такой возможности в день выборов, например, находятся далеко от места жительства. Впрочем, официального подтверждения причин не позволяющих прийти на участок 11 сентября не требуется. Итак, проголосовать досрочно можно с сегодняшнего дня с 10 до 14 часов и с 16 до 19. Отдать свой голос можно только в помещении участковой комиссии, при этом обязательно присутствовать должны не менее двух членов комиссии. На этом этапе используются отдельные ящики для бюллетеней. И, кстати, получив бюллетень, кроме подписи, нужно поставить дату досрочного голосования. К этому моменту избирательные участки оборудованы по всем правилам.