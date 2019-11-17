Александр Шпаковский: «Кампания прошла достаточно спокойно»

Александр Шпаковский, политолог: Кампания прошла достаточно спокойно. Это традиционно для Беларуси в отношении парламентских выборов и выборов в местные советы депутатов. У нас эти кампании, не смотря на высокую активность избирателей, все равно находятся в тени президентской. Основная политическая борьба разворачивается на президентских выборах, но не на парламентских, поэтому достаточно спокойно, и слава Богу. Серьезных нарушений не зафиксировали ни международные наблюдатели, ни правоохранительные органы, и Центральная избирательная комиссия. Это очень хорошо.

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Небольшое, как там его назвать, фаер-шоу с участием 10 человек в расчет брать не будем.

Александр Шпаковский:

Ни к каким столкновениям это не привело. Были хулиганские действия, отдельные группы молодых людей. Кстати, они до сих пор, эти действия правовую оценку не получили. Видимо, правоохранительные органы, государственная власть настроены на то, чтобы максимально открыто, толерантно проводить эту избирательную кампанию. Хотя лично я, как юрист, могу сказать, что право избирательным быть не может. И за те действия, за которые привлекают к ответственности обычного гражданина, надо привлекать и здесь. Поскольку политическая мотивация оправданием не является. Хулиганство есть хулиганство. Но в целом надо сказать, что серьезного влияния на ход избирательной кампании, на спокойное отношение избирателей, толерантное отношение большинства кандидатов друг к другу это не оказало.