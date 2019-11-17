Предварительная явка на парламентских выборах в Беларуси составила 77,22%

Новости Беларуси. Центризбирком опубликовал предварительные данные по явке избирателей на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва, которые прошли в Беларуси 17 ноября 2019 года.

Данные за 20:00. В Брестской области проголосовали 79,34 % избирателей от общего числа включенных в списки, в Витебской – 82,09 %, в Гомельской – 81,38 %, в Гродненской – 78,69 %, в Минской – 78,95 %, в Могилевской – 82,3 %. В Минске явка составила 63,26 %.

Как сообщает БелТА, опираясь на данные ЦИК, выборы состоялись по всем 110 округам Беларуси. Избирательные участки закончили свою работу в 20:00, сейчас идет подсчет голосов.