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Александр Лукашенко: «Между нашими народами – белорусским и грузинским народом – очень добрые и теплые отношения были всегда»

23 марта 2018 11:14
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Новости Беларуси. 23 марта Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуть ранее Президент Беларуси встретился с предстоятелем грузинской православной церкви Илией II. Говорили об отношениях между странами, о роли церкви в единстве грузинского народа, о межконфессиональном мире и спокойствии в Беларуси.

Александр Лукашенко: «Между нашими народами – белорусским и грузинским народом – очень добрые и теплые отношения были всегда»-1

Александр Лукашенко: «Между нашими народами – белорусским и грузинским народом – очень добрые и теплые отношения были всегда»-3

Это не первая встреча Александра Лукашенко с Патриархом. И, как заметил Президент Беларуси, он всегда с удовольствием встречается со священнослужителем. Этот человек уважаемый не только в Грузии, но и во всем православном мире.

Александр Лукашенко: «Между нашими народами – белорусским и грузинским народом – очень добрые и теплые отношения были всегда»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень ценю то, что вы всегда находите время встретиться со мной здесь. Я вам обещаю, что буду постоянно приезжать в ваш прекрасный город, в вашу прекрасную страну. И если будет на то Божья воля и ваша, я обязательно буду встречаться с вами. Для меня это большая радость. Я скажу откровенно – большая ценность.

Я хочу с большим удовольствием передать вам приветствие от нашего Филарета (он в здравии, помнит добрые отношения с вами), от нашего Митрополита Павла. Они очень ценят те отношения, которые установились между нашей церковью и вашей.

Между нашими народами – белорусским и грузинским народом – очень добрые и теплые отношения были всегда. Вы для нас не чужие люди. Вы наши истинные братья. И нам нет другого выхода, как строить самые теплые и добрые отношения уже будучи не в одном государстве, а будучи суверенными и независимыми государствами.

Александр Лукашенко: «Между нашими народами – белорусским и грузинским народом – очень добрые и теплые отношения были всегда»-9

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-Грузия

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