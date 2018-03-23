Александр Лукашенко: «Между нашими народами – белорусским и грузинским народом – очень добрые и теплые отношения были всегда»

Чуть ранее Президент Беларуси встретился с предстоятелем грузинской православной церкви Илией II. Говорили об отношениях между странами, о роли церкви в единстве грузинского народа, о межконфессиональном мире и спокойствии в Беларуси.

Это не первая встреча Александра Лукашенко с Патриархом. И, как заметил Президент Беларуси, он всегда с удовольствием встречается со священнослужителем. Этот человек уважаемый не только в Грузии, но и во всем православном мире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень ценю то, что вы всегда находите время встретиться со мной здесь. Я вам обещаю, что буду постоянно приезжать в ваш прекрасный город, в вашу прекрасную страну. И если будет на то Божья воля и ваша, я обязательно буду встречаться с вами. Для меня это большая радость. Я скажу откровенно – большая ценность.

Я хочу с большим удовольствием передать вам приветствие от нашего Филарета (он в здравии, помнит добрые отношения с вами), от нашего Митрополита Павла. Они очень ценят те отношения, которые установились между нашей церковью и вашей.

Между нашими народами – белорусским и грузинским народом – очень добрые и теплые отношения были всегда. Вы для нас не чужие люди. Вы наши истинные братья. И нам нет другого выхода, как строить самые теплые и добрые отношения уже будучи не в одном государстве, а будучи суверенными и независимыми государствами.