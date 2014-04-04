Александр Лукашенко: Если нужно будет России, чтобы мы за нее работали в Украине, мы это будем делать

Новости Беларуси. От сельского хозяйства и науки до строительства и культуры. Перспективы сотрудничества обсудили 4 апреля Президент Беларуси и губернатор Калужской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация этого российского региона находится в нашей стране с четырёхдневным визитом. Гости уже познакомились с работой промышленности, здравоохранения, побывали в Парке высоких технологий и новом аквапарке. Калужская область — давний торговый партнер Беларуси. Товарооборот за прошлый год превысил полмиллиарда долларов.

Калужская область - в самом центре Европейской части России. Один из крупнейших научно-образовательных и культурных центров страны. В последнее время демонстрирует высокие темпы развития экономики, обладает внушительным кадровым потенциалом.

Ольга Юруть, СТВ:

Треть населения Калужской области заняты в промышленности, в основном в машиностроении. Развивается также и сельское хозяйство. Ежегодно регион прирастает высокотехнологичными производствами. Поэтому у белорусов и гостей из России есть что обсудить на перспективу.

Теплое приветствие и дружеские объятия. Президент Александр Лукашенко и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встречаются впервые. И вообще, официальных визитов высокого уровня из этого российского региона в Беларусь еще не было. Хотя Калужская область наш давний торговый партнер. Взаимный товарооборот увеличивается - в минувшем году вырос на треть и достиг 570 миллионов долларов. Продукты питания, стройматериалы, техника — основной экспорт. В планах выходить на совместные проекты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы уже активно взаимодействуем в строительной сфере. Белорусские строительные организации возводят в Калужской области жилые дома. В ряде случаев с использованием белорусских технологий и их строительных материалов. Благо, что расстояния небольшие. Полагаю, нам следует выйти на новый этап и приступить к участию в проектировании и строительстве производственных и инфраструктурных объектов.

Калужская область и Беларусь имеют развитую промышленность. Этот фактор диктует необходимость проработки вариантов производственной кооперации вплоть до создания совместных предприятий. И в Беларуси, и в вашем регионе большое внимание уделяется сельскому хозяйству. Мы обладаем хорошими возможностями сотрудничества с калужскими аграриями. Я думаю, вы с этим познакомились направлением нашей деятельности. Если нет, то милости просим. Мы готовы поделиться на месте опытом, который мы имеем.

Также в Беларуси, вы это знаете, уже в течение 12 лет реализуется программа «Чистая вода». Есть практические наработки и в этой сфере. Если вас интересует, мы готовы подключиться к решению этой проблемы в вашей области.

Имеется огромный неиспользованный потенциал сотрудничества в научно-технической сфере. Белорусские ученые заинтересованы в реализации проектов с научными организациям, учреждениями образования Калужской области, в том числе в атомной энергетике, сфере космических, медицинских, информационных технологий и по вопросам энергоэффективности. Если нужно в сфере ВПК, пожалуйста, мы можем и в этом направлении с вами поработать.

Я только обозначил несколько направлений нашего взаимодействия. Это очень важно на фоне последних событий вокруг России и Беларуси.

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области Российской Федерации:

Когда въезжаешь в город Минск, и вот когда я бываю здесь, радуюсь, что каждый раз я вижу положительные перемены. Сегодня Минск является лучшей столицей Европы по своему облику, по содержанию.

Мы не успеваем строить жилье, и мы пригласили наших партнеров сегодняшних уже, ваших белорусских строителей, которые всегда отличались дисциплиной, порядком, качеством, к тому, чтобы они тоже поучаствовали в этом процессе. И вот компания «МАПИД» пришла. Сегодня строит у нас в Калуге жилье. Я вам скажу, что только положительные впечатления и благодарность со стороны калужан. Мы 9 мая будем вручать ключи нашим ветеранам, участникам Великой отечественной войны, в том числе в первом доме, который будет сдаваться в эксплуатацию. И это очень символично, на мой взгляд. То, что именно от белорусских строителей они получат ключи от нового благоустроенного жилья.

Предложив обсудить возможности расширения сотрудничества с российскими партнерами, президент отметил, что в последнее время появилось слишком много домыслов и инсинуаций. Однако, сложные условия идут на пользу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Последние домыслы: якобы Лукашенко пытается использовать проблемы, которые возникли у России, в свою пользу. Знаете, идиотом был бы тот, кто не использует какие-то возможности. Но запомните: что бы я ни делал сейчас, разговаривая с Украиной, Западом, с Востоком и так далее, и если мы касаемся России, я ни одного шага не делаю без согласования с руководством Российской Федерации. Если вопрос касается России. Поэтому даю на этот вопрос прямой и четкий ответ: если нужно будет России, чтобы мы за нее работали в Украине, мы это будем делать. Если нужно будет России, чтобы мы ехали за тридевять земель и пользу ей приносили, мы это будем делать. Потому что это в интересах нашего родного брата и это в интересах Беларуси. Это не противоречит нашему интересу. Поэтому всякие инсинуации и домыслы должны быть исключены. Примером тому будет Калужская область.

И, вообще, не переживайте: санкции, прочее – все это полный бред и чепуха, это болтовня. Я уже сказал: Запад сегодня ни на что не способен. Вы должны исходить из этого. Мы знаем, что такое санкции. Мы живем два десятилетия под этими санкциями. Это во-первых. Во-вторых, самое главное, и слава Богу, будем заниматься внутренними проблемами и решать свои вопросы. Они нам помогут укрепиться внутренне, чтобы потом мы были просто незыблемы. Вот к чему приводят санкции. Они собирают вокруг проблем, которые есть в той или иной стране, всю нацию, весь народ. И не мне вам рассказывать о характере русского человека: чем больше на него давишь, чем больше будет эффект для этого человека. Поэтому давайте будем работать так, чтобы нас потом не упрекали в том, что мы не воспользовались этим благоприятным моментом.

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области Российской Федерации:

Нынешняя ситуация заставит нас по-новому посмотреть на организацию нашего сотрудничества. Мы больше будем дорожить нашими связями, более аккуратно будем друг к другу относиться, в том числе и при построении экономической политики, и вообще при выстраивании наших отношений в любых сферах деятельности.

Сегодня огромный интерес с обеих сторон, и со стороны наших предприятий, и товаропроизводителей, в области промышленности, в области сельского хозяйства, в науке, культуре, образовании, и со стороны белорусских наших партнеров к развитию нашего сотрудничества. Причина одна: оно взаимовыгодное.

Гости уже познакомились с работой здравоохранения, побывали на «Амкодоре» и агрокомбинате «Дзержинский». Очень впечатлил российских гостей строящийся аквапарк. А вот Парк высоких технологий вдохновил к совместным проектам.

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области Российской Федерации:

Мы вчера побывали в Парке высоких технологий. Знаете, я хочу сказать, что это вот на столько простое решение, что оно, по сути, гениально. Я для себя думал: вот мы имеем тоже IT-кластер у себя - почти 100 участников этого кластера, но мы не смогли их так организовать, как вы это сделали у себя. И поэтому продукт наш не идет, они вот так варятся все еще в собственном соку, что называется. Поэтому мы договорились встретиться. Мы привезем своих IT-шников сюда, ваших пригласили к нам, чтобы они приехали. И обязательно будем использовать ваш опыт, опыт вашей работы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Анатолий Дмитриевич, мы можем всех ваших IT-шников забрать сюда, не проблема. Им какая разница, где работать с этим компьютером, где сидеть? Но им нужна добрая атмосфера. Это же дети, молодые семьи, которые рожают. Мы им строим жилье - где арендное, где они сами покупают - они небедные. Создали условия для работы, для жизни. Отдельно, вы видели, выделили район, который мы застраиваем постепенно. Им там комфортно. Потому я не скажу, что и из России к нам приезжают люди. Нужна атмосфера нормальная.

Губернатор Артамонов предложил установить между Минском и Калугой побратимские связи, а торговую площадку своего региона использовать как выход на состоятельный рынок Московской области.

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области Российской Федерации:

Сегодня у нас есть свое имя - Калужская область, оно признанное. И в России, и в других странах мы готовы это имя вам в помощь, как говорится, чтобы вы пользовались нашей территорией, как действительно плацдармом для расширения своего сотрудничества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Действительно, очень разумная мысль. Сотрудничая с калужанами, мы можем выйти на любой регион, особенно на Москву. Туда же, вы знаете, и вам нелегко, и нам там порой нелегко работать. Так надо создать условия, чтобы москвичи приезжали в Калугу и покупали и ваше, и наше.

После встречи с президентом делегация отправилась на Минский тракторный завод. МТЗ и Калужскую область объединяют коммерческие контракты. Из российского региона поставляют электродвигатели, металл, электровентиляторы. А уже обратно везут готовую технику. Сегодня договорились об увеличении продаж.

Взаимовыгодные проекты обсуждали и на встрече в Правительстве. Подписаны соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Республикой Беларусь и Калужской областью до 2016 года.

А утром губернатор Калужской области возложил венок к монументу на площади Победы. Память погибших в Великой отечественной войне почтили минутой молчания. Это традиционный ритуал для визитов иностранных делегаций. На площади Победы прозвучали гимны двух стран, рота почетного караула прошла торжественным маршем.

Визит делегации Калужской области продолжится и 5 апреля. Запланировано посещение научно-практических центров НАН Беларуси по животноводству и земледелию.