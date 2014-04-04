На пост президента Украины претендуют 23 кандидата

Новости Беларуси. Центризбирком Украины завершил регистрацию кандидатов в президенты. Всего в комиссию поступило 46 заявок. Однако ЦИК удовлетворил лишь половину из них.

Основные причины отказа в регистрации – несоответствие документов избирательному законодательству, а также невнесение денежного залога.

В окончательный список не попал и кандидат от Интернет-партии Украины Дарт Алексеевич Вейдер, который призывал поменять местных чиновников на роботов.

Таким образом, на пост главы государства претендуют 23 кандидата, среди которых лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, миллиардер Петр Порошенко, глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Досрочные президентские выборы в стране назначены на 25 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.