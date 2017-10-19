Александр Лукашенко: «Если Беларусь что-то может сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать»

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в создании совместных производств на территории Кубы и рассчитывает на содействие этой страны в развитии отношений с другими государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 октября Президент принял во Дворце Независимости посла Кубы. Одним из перспективных направлений для кооперации на встрече называли фармацевтику. Есть неиспользованный потенциал также в промышленности, сельском хозяйстве, науке, технологиях и образовании. Отношения Кубы и Беларуси имеют под собой прочный экономический и политический фундамент. Как отметил Александр Лукашенко, он рассчитывает посетить эту страну в ближайшее время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас установились не плохие (и в сфере экономики) отношения, в политике у нас вообще нет никаких проблем. У нас единые взгляды на мировую повестку дня. У нас практически нет расхождений по вопросам, которые входят в эту повестку дня.