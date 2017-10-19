Александр Лукашенко: «Если Беларусь что-то может сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать»

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в создании совместных производств на территории Кубы и рассчитывает на содействие этой страны в развитии отношений с другими государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 октября Президент принял во Дворце Независимости посла Кубы. Одним из перспективных направлений для кооперации на встрече называли фармацевтику. Есть неиспользованный потенциал также в промышленности, сельском хозяйстве, науке, технологиях и образовании.
Отношения Кубы и Беларуси имеют под собой прочный экономический и политический фундамент. Как отметил Александр Лукашенко, он рассчитывает посетить эту страну в ближайшее время.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас установились не плохие (и в сфере экономики) отношения, в политике у нас вообще нет никаких проблем. У нас единые взгляды на мировую повестку дня. У нас практически нет расхождений по вопросам, которые входят в эту повестку дня.
Я хотел бы вас просить, чтобы Куба, как она нас поддерживает, так и поддерживала в плане установления более тесных отношений с дружественными вам и, естественно, нам странами Карибского бассейна и странами Латинской Америки. Нам бы очень хотелось иметь с ними очень хорошие отношения, конечно, основанные на экономических вопросах, торгово-экономических вопросах. Я думаю, нам есть, что предложить этим странам. Так же, как и мы это сделали в отношении дружественной нам Кубы.
И просил бы вас очень передать моему другу Раулю самые теплые пожелания. Я думаю, что мне удастся в ближайшее время побывать на Кубе. У меня есть долг перед Фиделем – я должен побывать у него на могиле. И актуализировать тему наших отношений. Ну а вы должны всегда знать: если Беларусь что-то может сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать.
Двусторонний товарооборот в январе-августе 2017 года составил почти 50,5 миллионов долларов. В топе экспортных позиций Беларуси – грузовые автомобили, тракторы, тягачи, шины, калийные удобрения.
Для сопровождения контрактов страны ранее согласовали кредитную линию, в настоящее время она практически в полном объеме реализована и проходит согласование следующий этап финансирования.