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«Мы больше всех заинтересованы, чтобы наша станция была безопасной»: учение по ликвидации аварии на АЭС проходит в Островце

19 октября 2017 06:43
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Новости Беларуси. Островец 19 октября станет большой площадкой, на которой развернутся активные действия спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы больше всех заинтересованы, чтобы наша станция была безопасной»: учение по ликвидации аварии на АЭС проходит в Островце -1

Учение проходит в соответствии с международными обязательствами, согласно которым государства, где готовятся к вводу крупные объекты ядерной энергетики, должны провести серию тренировок. Их цель – отработать алгоритм действий всех служб при возможной аварии на АЭС.

В легенду учений заложен заведомо нереальный сценарий. Общая штабная тренировка стартовала 18 октября. В маневрах примут участие около 300 человек и полсотни единиц техники.

«Мы больше всех заинтересованы, чтобы наша станция была безопасной»: учение по ликвидации аварии на АЭС проходит в Островце -4

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Мы по всем вопросам, по всем рекомендациям выполняем все условия. Была не одна миссия. В целом, они оценивают высокий уровень нашего регулирующего органа, дают свои рекомендации, которые мы беспрекословно выполняем. Мы сами больше всех заинтересованы, чтобы наша станция была самой безопасной и чтобы мы были готовы к любым ситуациям.

Наблюдают за учением представители МАГАТЭ, ОДКБ, Красного Креста, а также специалисты из соседних государств. По легенде, участникам предстоит потушить пожары в условиях заражения местности.

Кроме того, будет проверена система оповещения граждан. Накануне учения, 18 октября, спасатели обо всем проинформировали людей, живущих в радиусе 3 километров.

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# Военные учения # Фотофакт # Владимир Ващенко

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