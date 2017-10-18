Си Цзиньпин: «Мы должны отказаться от менталитета холодной войны и политики силы»

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики : Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консультации и с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны и политики силы. Споры и разногласия должны решаться только путем диалога и консультаций.

О необходимости поставить точку в холодной войне ранее говорил и белорусский лидер. По мнению Александра Лукашенко, конфликт XX века до сих пор должным образом не завершен. Президент предложил начать новый процесс, аналогичный Хельсинкскому. Заявление прозвучало на открытии ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в июле 2017 года. Причем, если это будет необходимо, Беларусь готова выполнять роль стартовой площадки для переговорного процесса.