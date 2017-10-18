Си Цзиньпин: «Мы должны отказаться от менталитета холодной войны и политики силы»
Новости Беларуси. Мир должен отказаться от менталитета холодной войны и политики силы. Громкое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Призыв ко всем странам прозвучал на открытии Всекитайского съезда Компартии – важнейшем политическом событии Поднебесной. Лидер КНР подчеркнул необходимость применения новых подходов к международным отношениям, исключая конфронтацию и блоковое мышление.
Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:
Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консультации и с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны и политики силы. Споры и разногласия должны решаться только путем диалога и консультаций.
О необходимости поставить точку в холодной войне ранее говорил и белорусский лидер. По мнению Александра Лукашенко, конфликт XX века до сих пор должным образом не завершен. Президент предложил начать новый процесс, аналогичный Хельсинкскому. Заявление прозвучало на открытии ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в июле 2017 года. Причем, если это будет необходимо, Беларусь готова выполнять роль стартовой площадки для переговорного процесса.