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«Надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет»: учение по ликвидации радиационной угрозы проходит в Беларуси

18 октября 2017 18:24
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Новости Беларуси. Под знаком безопасности. В Беларуси началось масштабное командно-штабное учение по ликвидации радиационной угрозы. Оно проводится по рекомендации МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В замысел маневров преднамеренно заложен практически невозможный сценарий развития событий. По легенде, участникам предстоит потушить пожары в условиях заражения местности. Наблюдать за учениями приглашены представители всех стран-соседей, а также международных организаций.

«Надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет»: учение по ликвидации радиационной угрозы проходит в Беларуси-1

По тактическому замыслу на атомной электростанции происходит ряд чрезвычайных ситуаций. Но это только легенда. Такого сценария в реальной жизни быть просто не может. Вначале взрывается трансформаторная подстанция. Сотрудники МЧС используют специальную технику. Не проходит и 5 минут, как горячую точку охлаждают.

Обесточивание приводит к тому, что системы безопасности выходят из строя. Разрушается корпус реактора – затем взрывается водород и происходит выброс радиационных веществ. Технический персонал оказывается под завалами.

«Надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет»: учение по ликвидации радиационной угрозы проходит в Беларуси-4

На помощь смешанным подразделениям МЧС приходят военные и сотрудники МВД, а также коллеги из России. Николай Богданов приезжает в Беларусь пятый год подряд. В разговоре опытный специалист подчеркивает: у нас есть чему поучиться, и дело не только в технологиях.

«Надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет»: учение по ликвидации радиационной угрозы проходит в Беларуси-6

Николай Богданов, начальник оперативного отдела центра по проведению спасательных операций особого риска (Россия):
Ваша материальная база позволяет отработать весь спектр ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые только могут быть. Прекрасная база, прекрасные специалисты. Надеемся на дальнейшее плодотворное взаимодействие по данному вопросу.

Возгорания локализуют спасатели по принципу послойного тушения специальными растворами. Эффективность плюс скорость.

«Надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет»: учение по ликвидации радиационной угрозы проходит в Беларуси-9

Максим Слиж, СТВ:
После использования пена напоминает облака или сахарную вату. Именно это химическое вещество позволяет ликвидировать пожар в кратчайшие сроки.

«Надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет»: учение по ликвидации радиационной угрозы проходит в Беларуси-11

А время при таких обстоятельствах – главный фактор. Но это обратят внимание иностранные наблюдатели и представители ОДКБ. Кстати, на полигоне многое они видели впервые.

«Надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет»: учение по ликвидации радиационной угрозы проходит в Беларуси-13

Мартин Анщак, наблюдатель (Польша):
Мы увидели, что это практически занятия лучше. У нас в Польше тоже такие делают. Мы вернемся в свою республику, передадим всем экспертам о химических и радиационных веществах.

Мы надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет, но все службы – пожарные службы, МЧС – должны делать такие практические занятия, как мы увидели сегодня.

Помимо специальной техники и авиации, применялись роботы, а также собственные наработки. В итоге за 15 минут все 5 очагов опасности были устранены.

«Надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет»: учение по ликвидации радиационной угрозы проходит в Беларуси-16

«Надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет»: учение по ликвидации радиационной угрозы проходит в Беларуси-18

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Первый объект, который сдан в законное строительство на белорусской станции, это подразделение пожарно-аварийно-спасательное, которое полностью укомплектовано самой современной техникой, оборудованием и составом, который уже больше года тренируется, обучается и участвует во всех учениях.

«Надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет»: учение по ликвидации радиационной угрозы проходит в Беларуси-20

Подобные сценарии в соответствии с международными рекомендациями отрабатывают страны, на территории которых вводятся в эксплуатацию крупные объекты ядерной энергетики. И Беларусь все рекомендации МАГАТЭ выполняет. Хотя в реальной жизни «мирного атома» подобные ситуации фактически исключены. А 19 октября учения пройдут на территории Островецкого района и АЭС, где так же проверку пройдут все системы экстренного реагирования, а также персонал.

# Военные учения # Фотофакт # Владимир Ващенко

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