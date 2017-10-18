«Надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет»: учение по ликвидации радиационной угрозы проходит в Беларуси

Новости Беларуси. Под знаком безопасности. В Беларуси началось масштабное командно-штабное учение по ликвидации радиационной угрозы. Оно проводится по рекомендации МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В замысел маневров преднамеренно заложен практически невозможный сценарий развития событий. По легенде, участникам предстоит потушить пожары в условиях заражения местности. Наблюдать за учениями приглашены представители всех стран-соседей, а также международных организаций.

По тактическому замыслу на атомной электростанции происходит ряд чрезвычайных ситуаций. Но это только легенда. Такого сценария в реальной жизни быть просто не может. Вначале взрывается трансформаторная подстанция. Сотрудники МЧС используют специальную технику. Не проходит и 5 минут, как горячую точку охлаждают.

Обесточивание приводит к тому, что системы безопасности выходят из строя. Разрушается корпус реактора – затем взрывается водород и происходит выброс радиационных веществ. Технический персонал оказывается под завалами.

На помощь смешанным подразделениям МЧС приходят военные и сотрудники МВД, а также коллеги из России. Николай Богданов приезжает в Беларусь пятый год подряд. В разговоре опытный специалист подчеркивает: у нас есть чему поучиться, и дело не только в технологиях.

Николай Богданов, начальник оперативного отдела центра по проведению спасательных операций особого риска (Россия):

Ваша материальная база позволяет отработать весь спектр ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые только могут быть. Прекрасная база, прекрасные специалисты. Надеемся на дальнейшее плодотворное взаимодействие по данному вопросу.

Возгорания локализуют спасатели по принципу послойного тушения специальными растворами. Эффективность плюс скорость.

Максим Слиж, СТВ:

После использования пена напоминает облака или сахарную вату. Именно это химическое вещество позволяет ликвидировать пожар в кратчайшие сроки.

А время при таких обстоятельствах – главный фактор. Но это обратят внимание иностранные наблюдатели и представители ОДКБ. Кстати, на полигоне многое они видели впервые.

Мартин Анщак, наблюдатель (Польша):

Мы увидели, что это практически занятия лучше. У нас в Польше тоже такие делают. Мы вернемся в свою республику, передадим всем экспертам о химических и радиационных веществах.

Мы надеемся, что такой ситуации никогда в жизни не будет, но все службы – пожарные службы, МЧС – должны делать такие практические занятия, как мы увидели сегодня. Помимо специальной техники и авиации, применялись роботы, а также собственные наработки. В итоге за 15 минут все 5 очагов опасности были устранены.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Первый объект, который сдан в законное строительство на белорусской станции, это подразделение пожарно-аварийно-спасательное, которое полностью укомплектовано самой современной техникой, оборудованием и составом, который уже больше года тренируется, обучается и участвует во всех учениях.