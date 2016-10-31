Александр Лукашенко 31 октября проведет ряд встреч в рамках рабочего визита в ОАЭ

Новости Беларуси. Перспективы двусторонних отношений Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов обсудит 31 октября Александр Лукашенко во время рабочего визита в ОАЭ. Он начался накануне.

Планируется, что президент встретится с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а также с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

Эксперты отмечают значительное укрепление отношений между двумя государствами, важным этапом которых является формирование договорно-правовой базы. Именно на ее основе бизнесмены могут развивать совместные проекты. По итогам прошлого года товарооборот сложился на уровне 30 миллионов долларов. Объем инвестиций арабских бизнесменов в белорусскую экономику приблизился к аналогичной цифре.

Накануне Александр Лукашенко с официальным визитом посетил Катар, в ходе которого состоялись официальные переговоры президента с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Стороны подробно обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в разных сферах. Также был подписан меморандум в области здравоохранения, финансов, академического и научного сотрудничества. Также общий интерес нашли банки развития двух стран.

Это уже третий визит президента в Катар. Среди арабских государств Ближнего Востока Катар – крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Только за последние несколько лет вложено порядка 130 миллионов долларов.