Александр Лукашенко - Дмитрию Рогозину: Беларусь в любой ситуации будет с Россией

Новости Беларуси. Беларусь в любой ситуации будет с Россией. Об этом заявил президент Александр Лукашенко 1 апреля на встрече с вице-премьером Российской Федерации, председателем Военно-промышленной комиссии Дмитрием Рогозиным.

Речь шла о сотрудничестве в оборонной сфере. Россия в свою очередь заинтересована развивать взаимодействие с нашей страной в военно-промышленном комплексе.

Как подчеркнул президент, в Беларуси ВПК модернизируют, а на наших предприятиях изготавливают новую продукцию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас ряд государственных вопросов. Наверное, есть какие-то проблемы в этом плане. Подводя черту как итог, можно сказать, что та ситуация, которая складывается вокруг нас, будем откровенны, не очень нам нравится. В этом плане мы четко и определенно заявили о том, что нам надо быть ближе друг с другом. И в любой ситуации мы будем с Россией. Надо прекратить всякие инсинуации на эту тему. Провел простые параллели почему и сказал о том, что это в связи с Украиной. Если даже американцы, к примеру, разбомбив Ирак, и все понимали тогда и после этой бомбежки, что это абсолютно неправильно и несправедливо, тем не менее, вы помните это хорошо, наверное, вовлечены в это были, будучи на Западе, они стали однозначно на сторону американцев. Потому что они союзники. А почему мы должны занимать иную позицию, если у нас союзник Россия, и такой единственный союзник? Вот и вся логика. Есть и другие факторы. Поэтому мы действуем исходя из ситуации, исходя из обстановки, в интересах нашего государства и в интересах нашего единственного стратегического в таком роде союзника.

В связи с этим, мы также это не скрываем, мы очень интенсивно развиваем сотрудничество в военно-технической сфере. Мы модернизируем свой ВПК, пытаемся изготовить новую продукцию на наших предприятиях. Но поскольку это несколько десятков высокотехнологичных предприятий, мы понимаем, что, если мы будем тесно связаны с российским ВПК, российскими предприятиями, мы более эффективно проведем эту модернизацию. И самое главное, что эта продукция будет востребована в силу своей специфики, прежде всего, в нашей России. Мы это прекрасно понимаем и отдаем этому отчет.

В связи с этим есть некоторые проблемы. Я готов с Вами обсудить их, зная о том, что вы просто честно, искренне и справедливо заинтересованы в том, чтобы было хорошо как России, так и Беларуси. Вот на этой основе, я думаю, мы всегда найдем взаимопонимание и договоримся.

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, председатель Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации:

Нам важно продолжить ту работу, которую мы начали еще два года тому назад.

Вы затронули тему Украины. Конечно, очень болезненная лично для меня тема, потому что я какое-то время жил в Киеве. Когда еще в школе учился, отец работал там, служил, он был военным человеком.

По поручению президента России в начале декабря я возглавлял делегацию российских промышленников. Мы объехали весь восток и юг Украины (Николаев, Запорожье, Днепропетровск). В Киеве были. Провели очень плодотворные переговоры с украинским промышленниками. И, конечно, крайне обидно, то, что наработано было в российско-украинских отношениях в области оборонно-промышленного сотрудничества, на высоком уровне была создана промышленная группа, сейчас все это просто режется с украинской стороны по принципу «я на зло бабушке себе уши отморожу». Но в этом плане, конечно, хочу сказать, что у нас есть очень мощная поддержка со стороны наших белорусских промышленников, поэтому цель сегодняшнего приезда – посмотреть, что мы можем сделать еще больше с учетом этой новой ситуации. Я думаю, что для Беларуси и России это большое подспорье.

Визит российской делегации продолжается. В панах – посещение предприятий военно-промышленного комплекса, а также встреча в Правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.