Семен Шапиро: Депутатам местных Советов предстоит решать важные задачи по развитию Минской области

Новости Беларуси. Депутатам местных Советов предстоит решать важные задачи по развитию Минской области. Такое мнение высказал 1 апреля председатель Миноблисполкома Семен Шапиро во время первой сессии Минского областного Совета депутатов 27 созыва.

1 апреля были избраны председатели и секретари постоянных комиссий. Теперь депутатам предстоит оправдать оказанное им доверие и воплотить свои предвыборные обещания в жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Китиков, депутат Минского областного совета депутатов:

Уже сегодня я плотно работаю по поручению граждан, в том числе губернатора нашей области Семена Борисова Шапиро, по переводу нашего Вилейского водохранилища из промышленного рыбоводства в любительское, что позволит решить проблемы экономического, экологического характера. Я работаю директором колледжа, и хотя у меня приемные дни по четвергам, но приемная открыта с утра до вечера. Я зарегистрирован в социальных сетях и ко мне в любой момент, в том числе и ночью, могут обратиться избиратели по любому вопросу.