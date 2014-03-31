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В Парламенте Беларуси подвели итоги работы и обсудили повестку дня четвертой сессии

31 марта 2014 10:30
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Новости Беларуси. В Парламенте 31 марта подвели итоги работы и обсудили повестку дня четвертой сессии. Депутаты рассмотрят около 70 вопросов, касающихся практически всех сфер. В частности, проект Водного кодекса, законы о городском электрическом транспорте и метрополитене.

Кроме того речь пойдет о межпарламентском взаимодействии Беларуси, Лаоса и Шри-Ланки. В центре внимания депутатов будут также вопросы таможенного законодательства, альтернативной воинской службы и системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Грицкевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству:
Непосредственно тематики вопросов. На этот раз они очень обширные. Большой блок вопросов, касающийся ценообразования, хозяйственного общества, электрического транспорта, железнодорожного транспорта. То есть блок вопросов, касающийся транспорта. Блок социальных вопросов, которые сегодня включают вопросы здравоохранения. Блок государственной безопасности, национальной безопасности.

Дмитрий Харитончик, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности:
Предлагается систематизировать и уточнить ответственность, которая наступает за нарушение правил скоростного режима. Также предполагается зафиксировать с помощью средств фото- и видеофиксации. Также предполагается и рассматривается возможность введения ответственности за нарушение правил парковки, зафиксированные средствами фото- и видеофиксации. Станет больше возможностей навести порядок, особенно в крупных городах, с транспортными средствами, которые брошены где попало, как попало.

# Парламент Беларуси # Дмитрий Харитончик # Геннадий Грицкевич

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