Акулович рассказала, как создавался проект «Беларусь. Взлёт» и откуда черпали идею

Екатерина Забенько, СТВ:

Ирина Борисовна, каждый стенд отражает отдельную тему посредством двух групп снимков. На одних ситуация начала 90-х, на других – то, что имеем 30 лет спустя. Вот как возникла такая идея именно сравнить до и после? И как появилась вот эта мысль найти что-то эксклюзивное в своих архивах? Много ли это заняло времени?

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Знаете, да, безусловно, много. Вообще многие говорят, что эта выставка «было-стало», но у меня такое ощущение, что вот в глаголе «стало» он, конечно, не глагол страдательного отклонения, но по сути как будто стало само. А на самом деле это не так. Мы хотели вообще рассказать и показать, какой была страна на старте независимости и какая она сегодня. Александр Григорьевич, когда выступал 1 июля на торжественном мероприятии, посвященном Дню Независимости, он свое выступление закончил словами, что «вся моя политика – это решение вопросов от земли». И вот мне кажется, что эта выставка – это как раз-таки рассказ о том, как эти вопросы от земли решались, насколько это были сложные вопросы. Мы же журналисты делали сотни проектов, которые были посвящены тому, как промышленность восстанавливали, как не упустили сельское хозяйство. А пришла мысль поговорить о очень простых вещах, потому что как человек оценивает страну? Как он оценивает независимость? Александр Григорьевич сегодня сказал, что независимость – это мир. Еще он говорил, что независимость – это уверенность в сегодняшнем дне. Вот как мы ее оцениваем, да? Мы же смотрим на свою семью, на то, что мы можем покушать, куда поехать, как отдохнуть, можем ли купить машину. И мы хотели показать, а вот что было 30 лет назад с простой белорусской семьей, какие у нее были вопросы от земли, какие пришлось решать Президенту.