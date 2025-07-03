Посещение лесов разрешено в 26 районах РБ, в остальных введены ограничения

Министерство лесного хозяйства Беларуси ограничивает доступ в леса из-за повышенного риска возникновения пожаров в большинстве регионов страны. На болей части территории Беларуси действует ограничение на посещение лесов, а в 26 районах – разрешено.
Министерство лесного хозяйства Беларуси ограничивает доступ в леса из-за повышенного риска возникновения пожаров в большинстве регионов страны. На болей части территории Беларуси действует ограничение на посещение лесов, а в 26 районах – разрешено.
На интерактивной карте видно, что полностью были закрыты леса в Брестской, Гродненской и Минской областях. В Гомельской и Витебской областях отдельные участки остаются частично открытыми. В Могилевской области большая часть лесов, за исключением нескольких районов, по-прежнему доступна для посещения.
Фото: Министерство лесного хозяйства