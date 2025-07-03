Посещение лесов разрешено в 26 районах РБ, в остальных введены ограничения

Акулович рассказала, как создавался проект «Беларусь. Взлёт» и откуда черпали идею

Президент, когда выступал 1 июля на торжественном мероприятии, посвященном Дню Независимости, он свое выступление закончил словами, что «вся моя политика – это решение вопросов от земли». И вот мне кажется, что эта выставка – это как раз-таки рассказ о том, как эти вопросы от земли решались.