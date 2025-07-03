Прямой эфир

Посещение лесов разрешено в 26 районах РБ, в остальных введены ограничения

03 июля 2025 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Посещение лесов разрешено в 26 районах РБ, в остальных введены ограничения-0

Министерство лесного хозяйства Беларуси ограничивает доступ в леса из-за повышенного риска возникновения пожаров в большинстве регионов страны. На болей части территории Беларуси действует ограничение на посещение лесов, а в 26 районах – разрешено.

Посещение лесов разрешено в 26 районах РБ, в остальных введены ограничения-2

На интерактивной карте видно, что полностью были закрыты леса в Брестской, Гродненской и Минской областях. В Гомельской и Витебской областях отдельные участки остаются частично открытыми. В Могилевской области большая часть лесов, за исключением нескольких районов, по-прежнему доступна для посещения.

Фото: Министерство лесного хозяйства

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Акулович рассказала, как создавался проект «Беларусь. Взлёт» и откуда черпали идею
03 июля 2025 09:13

Акулович рассказала, как создавался проект «Беларусь. Взлёт» и откуда черпали идею

Этот праздник говорит о силе нашего народа – Надежда Лазаревич о Дне Независимости
03 июля 2025 09:10

Этот праздник говорит о силе нашего народа – Надежда Лазаревич о Дне Независимости

Белорусы помогли миру жить свободно! Вадим Боровик поздравил страну с Днём Независимости
03 июля 2025 09:05

Белорусы помогли миру жить свободно! Вадим Боровик поздравил страну с Днём Независимости