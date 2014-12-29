Новости Беларуси. Президент Беларуси требует от обновленного Правительства взять хороший старт уже с первых дней работы. Об этом глава государства заявил 29 декабря, представляя в должности премьер-министра Андрея Кобякова. Александр Лукашенко вручил ему служебное удостоверение.

В целом, проведя кадровые ротации, президент пошел по пути укрепления экономического блока.

Глава государства ориентировал Правительство на обеспечение нормальной работы предприятий. Основной задачей остается наращивание экспорта и поиск новых торговых партнеров.

Под особым вниманием должен быть и потребительский рынок. Тренд на контроль за ценами, как уже сообщалось, будет постоянным.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все решения, которые требовались на уровне главы государства, в этом году были приняты. Сейчас дело за вами. Еще раз хочу напомнить всем, что в следующем году предстоит держать ответственный экзамен перед всем народом. Многое зависит от вас, от умения мобилизовать все ресурсы на достижение поставленных целей. Все должны работать так, чтобы нам народ не поставил в упрек ни одну из серьезных проблем. Нам надо засучить рукава и работать.

У меня не стоит вопрос любой судьбой уцепиться до посинения за это кресло и держаться. Я уже всего наелся, мне хватило. Вопрос один. Да, Лукашенко не подарок, у него масса недостатков. Он такой, как вы. В среднем такой, как вы. Вы подумайте о том, кто потом придет, какая будет страна. Вот я как президент думаю: «А если ошибемся?» Вот я прежде всего. Вот ошибся. И тогда ты будешь идти, кусать локти, страна будет рушиться. Все, что мы сделали за это время собственными руками, когда нас давили, травили, санкции вводили против нас, неимоверно было трудно, мы выстояли, создав государство свое. Все удивляются, как могло так произойти: при таком давлении нам удалось устоять. Везде все республики постсоветского пространства прошли через войны. Не дестабилизированы были, а через войны прошли. Нас Господь сохранил. И мы не лыком шиты, мы работали. И представьте: мы уходим – приходит новый. И завтра все завертелось, закрутилось, как у нас было в начале 90-х годов. Поэтому если мы можем еще подержать эту страну, стабилизировать ее, сделать так, чтобы невозможно никому было ее сломать, давайте сделаем.

Кандидатуры новых премьер-министра и председателя правления Нацбанка еще должны пройти процедуру согласования в Парламенте. Эти вопросы будут рассмотрены 15 января на внеочередных сессиях Совета Республики и Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.