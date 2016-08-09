Александр Лукашенко: «Дальше такая ситуация с учительством, с материальным его обеспечением, нетерпима»

Новости Беларуси. Тема качества образования сегодня вновь оказалась в центре внимания Президента. Круг проблем, поднятых на совещании во Дворце Независимости, был более чем широк: это и подготовка школ к началу учебного года, и целесообразность проведения реформ, о которых в последнее время так много говорят. Но, пожалуй, главные акценты в разговоре были поставлены на работе самих учителей. Александр Лукашенко уверен: статус и престиж профессии сегодня необходимо повышать.

Капитальный ремонт с заменой санузлов и перекраской стен позади. Осталось чуть-чуть и Буда-Кошелевская начальная школа к новому учебному году готова. Одна школа может сильно отличаться от другой. Партами, компьютерами, чем-то еще. А вот специфика работы учителя – высокая загруженность и постоянные стрессы – это профессиональные будни преподавателя.

Для специалиста высшей категории Любови Николаевны педагогика – и работа, и отдых. Потому что смысл жизни. 25 лет стажа.

Любовь Максименко, воспитатель группы продленного дня Буда-Кошелевской начальной школы:

Будет много или мало зарабатывать – это уже учитель, все. У него в душе, в подсознании. Он должен учить, независимо от того, сколько ему будут платить, сколько он будет зарабатывать. Должен научить. Пришел ребенок, пришли дети – он выходит перед детьми, здоровается.

Так уж сложилось, что учитель в глубинке всегда чуть больше, чем просто преподаватель или школьный работник.

Татьяна Чечко, директор Буда-Кошелевской начальной школы:

В работе педагога не бывает случайных людей. Эта школа, начальная школа, открылась в 1995 году, и восемь педагогов как пришли в 1995-м, до сей поры работают. В плане зарплаты, конечно, она маленькая, и молодому специалисту также трудно задержаться долго на работе педагогом. Но если человек любит свою работу, естественно, он будет работать.

Любая система образования постоянно сталкивается со множеством трудностей. Обозначить назревшие проблемы – цель сегодняшней встречи у Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Задача одна – мы должны обозначить эти проблемы, выкристаллизовать. Вот это больше всего меня волнует. И кратко: как закончился набор в вузы и как готова к новому учебному году наша система образования.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Система образования к новому учебному году готова, финансируется в рамках выделенных средств в полном объеме. И такие статьи, как заработная плата, стипендии в полном объеме выплачиваются.

Кадры решают все. Без них высокого качества образования не видать. Часто можно слышать: учитель – уважаемая в обществе профессия. Формально – да. Но престижной ее назвать сложно. С темы преподавателей Президент начал совещание.

Александр Лукашенко:

Статус учителя средней школы у нас стал уже вопросом практически не просто общественного звучания, он выходит за эти рамки и становится вопросом политическим. По многим причинам. Давайте так откровенно скажем: что на учителе всегда лежала тяжелая миссия, и никогда богатыми учителя не были. Не совсем богаты они и сегодня, если не сказать больше. Но нагрузку на них, в том числе политическую, мы накладываем огромную. Возьмите на злобу дня парламентские выборы, недавние президентские выборы: кто составлял основу вот этого политического ядра, которое проводило главную политическую кампанию? Учителя, врачи, государственные служащие. И сегодня эти категории граждан, которые обеспечивают стабильность в нашем государстве, необоснованно, наверное, обижены. Но, прежде всего, – учитель.

Я далек от этого популизма, что вот «давайте повысим зарплату», как некоторые предлагают, и точка. Я не хочу так ставить вопрос. Я хочу сказать по-другому: дальше такая ситуация с учительством, с материальным его обеспечением, нетерпима. Поэтому давайте учителя нагрузим настолько, насколько он должен быть загружен, но будем платить достойную зарплату. В противном случае мы, как минимум, учителя не потеряем: учителя будут, были всегда и будут. Но мы вымываем самые сильные кадры из системы нашего образования, прежде всего – школы.

Мы часто говорим: «Почему у нас женщин больше всего среди учителей?» Издревле мужчина – кормилец. Охотник, добытчик и так далее. И что, если он учитель, он прокормит семью на эту зарплату? Поэтому женщина остается, для женщины так более-менее. А мужик идет искать другую работу, более оплачиваемую. Это не совсем хорошо. Словом, все, что я сказал, заключается в том, что статус учителя надо поднимать.

В Беларуси сейчас пробуется дифференцированная система оплаты труда учителей. Суть – в оплате труда в зависимости от нагрузки. Учитываются не только учебные часы, но и наличие у учителя кружков, факультативов, объемов внеклассной работы и прочее. До конца года география эксперимента расширится.

Михаил Журавков:

У нас в этом году будут целые регионы, даже область Беларуси будет использовать эту отраслевую систему оплаты труда. Этот эксперимент показывает свою эффективность. Те школы, которые уже несколько лет в эксперименте, не хотят возвращаться на старую систему оплаты, а хотят продолжать у себя в учебных учреждениях ее внедрять.

Второе место среди обозначенных проблем – сама концепция образования. Если в промышленности модернизация – жизненная необходимость, то в системе передачи-получения знаний реформы не всегда на пользу. Такие элитные университеты мира, как Оксфордский или Кембриджский – это очень консервативные заведения. Меняются экономические и политические курсы, а эффективность вузов с историей в несколько веков неизменна. Как квадратная академическая шапочка выпускников британской системы образования.

Советская народная школа в широком смысле, несмотря на все ее недостатки, была одной из лучших в мире. Даже по оценкам оппонентов СССР. Сегодня во всевозможных международных рейтингах белорусская – фактически постсоветская система получения знаний – далеко не на последних местах.

Мнение Президента: надо очень взвешенно подходить ко всевозможным реформам образования.

Александр Лукашенко:

Нас западники предупреждают: вы, говорят, единственные в бывшем социалистическом лагере, не говоря о Советском союзе, остались те, кто не разрушил систему образования и она дает вам эффект. Не поломайте ее. Надо совершенствовать то, что есть. Надо дать нормальные учебники, прежде всего учебники истории надо дать нормальные в школу, чтобы дети понимали, что происходило вчера в нашей стране. Взгляд в прошлое – это взгляд в будущее, не мне вас учить. А мы начинаем заниматься не теми вопросами, которые сегодня насущны, злободневны для нашей системы образования.

Министр образования главе государства 9 августа передал новые учебники по истории. У Президента будет возможность оценить проделанную работу.

Если в 1989 году только 77% белорусов имели высшее, общее среднее и общее базовое образование, то по последней переписи населения – уже 90%. За белорусским высшим образованием приезжают иностранцы и платят деньги.

Вопросы доступности знаний для белорусов остро не стоят. Детские садики, школы бесплатны. Среднее специальное и вузовское образование тоже бесплатно, но на конкурсной основе. Грамотные люди – социальный приоритет Беларуси.

Александр Лукашенко:

Завтра дети пойдут в школу. Мое требование одно, оно исходит от земли, от общества: все дети должны быть в равных условиях и должны пойти в школу «одинаково». Они должны быть одеты как все. Есть беднейшие слои населения, средние, богатые и так далее, но дети в этом не виноваты. Они должны быть одеты, подготовлены, портфели, рюкзаки и прочее, что необходимо (от пластилина до одежды) – в этот день у всех все должно быть одинаково.

Шла речь о профильном образовании как способе отойти от репетиторства. Выпускники профильных классов на централизованном тестировании показывают результаты не хуже, чем у лицеистов и гимназистов.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Отрадно то, что из этих трех наших абитуриентов, а сегодня они уже практически студенты, потому что зачисление уже прошло, которые написали на 100 баллов три теста, двое из них – это регионы. Это Бобруйск. Поэтому говорит о том, что уровень знаний в средней школе сегодня достаточно высокий. Потому что более 48% – это, конечно, написали тесты выпускники школ. 15% – выпускники средних специальных учебных заведений, 3% – выпускники профессионально-технических учреждений, 38% – это выпускники прошлых лет различных учебных заведений нашей страны.

Государство еще раз присмотрится к качеству тестовой системы оценки знаний выпускников белорусских школ. Все обозначенные проблемы станут темой итогового совещания по вопросам образования, которое должно пройти до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.