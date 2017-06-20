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Намерены к 1 сентября получить паспорт готовности: замена теплосетей в Минске наполовину завершена

20 июня 2017 17:14
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Новости Беларуси. Жара в разгаре, а коммунальщики готовятся топить. Замена теплосетей завершена почти наполовину.

В 2017 году это делают быстрее,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Намерены к 1 сентября получить паспорт готовности: замена теплосетей в Минске наполовину завершена-1

Стандартное время отключения горячей воды, а это верный знак начало ремонта теплосетей, – 14 суток. Технологию сократили почти на день.

Ускорить процесс удалось за счёт автоматизации и сокращения маршрутов.

Сейчас уже готовы к зиме 20 котелен из 43-ёх.

Намерены к 1 сентября получить паспорт готовности: замена теплосетей в Минске наполовину завершена-4

Владислав Левин, главный инженер КУП «Минсккоммунтеплосеть»:
Опресовали порядка 340 тепловых сетей, Мы намерены, как и в 2016 году, к первому сентября получить паспорт готовности.

# Коммунальное хозяйство # Фотофакт # Владислав Левин

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