Намерены к 1 сентября получить паспорт готовности: замена теплосетей в Минске наполовину завершена

Новости Беларуси. Жара в разгаре, а коммунальщики готовятся топить. Замена теплосетей завершена почти наполовину.
В 2017 году это делают быстрее,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Жара в разгаре, а коммунальщики готовятся топить. Замена теплосетей завершена почти наполовину.
В 2017 году это делают быстрее,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Стандартное время отключения горячей воды, а это верный знак начало ремонта теплосетей, – 14 суток. Технологию сократили почти на день.
Ускорить процесс удалось за счёт автоматизации и сокращения маршрутов.
Сейчас уже готовы к зиме 20 котелен из 43-ёх.
Владислав Левин, главный инженер КУП «Минсккоммунтеплосеть»:
Опресовали порядка 340 тепловых сетей, Мы намерены, как и в 2016 году, к первому сентября получить паспорт готовности.