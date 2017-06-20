Намерены к 1 сентября получить паспорт готовности: замена теплосетей в Минске наполовину завершена

Новости Беларуси. Жара в разгаре, а коммунальщики готовятся топить. Замена теплосетей завершена почти наполовину. В 2017 году это делают быстрее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стандартное время отключения горячей воды, а это верный знак начало ремонта теплосетей, – 14 суток. Технологию сократили почти на день.

Ускорить процесс удалось за счёт автоматизации и сокращения маршрутов. Сейчас уже готовы к зиме 20 котелен из 43-ёх.