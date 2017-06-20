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Макей подтвердил результативность политики взаимодействия между Беларусью и ЕС

20 июня 2017 08:26
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Новости Беларуси. Продолжить линию на диалог и сотрудничество с Минском. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси в Люксембурге высказал предложения для того, чтобы они были учтены при подготовке к саммиту «Восточного партнерства», запланированного на осень 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также на встрече Совета Министров иностранных дел стран-участниц инициативы ЕС, а это, напомним, помимо нашей страны Азербайджан, Армения, Грузия, Украина и Молдова, Владимир Макей привел конкретные факты, подтверждающие результативность политики взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом.

# Беларусь-Евросоюз

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