Александр Лукашенко: предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным

Будут рассмотрены ключевые вопросы взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь,

во время рабочей встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой,

Новости Беларуси. Предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным и дать практические результаты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Это очень важное мероприятие. Это и встреча Президентов один на один, и широкий формат переговоров, принятие решений. Повестка дня сформулирована. Я давно уже не встречал таких проработанных вопросов практического характера:

развитие машиностроения, сельского хозяйства, АПК в целом, другие проблемы и политического, и внешнеполитического характера.

Надо подготовить мероприятие, чтобы оно нас продвинуло хотя бы на шаг вперед в наших отношениях в практической теме, чтобы была эффективность от этого мероприятия.

По итогам встречи стало известно, что Беларусь и Россия создадут единую базу данных по передвижению сельхозпродукции и ее качеству. Кроме того, планируется уделять больше внимания борьбе с контрафактной продукцией.