Александр Лукашенко: предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным
Новости Беларуси. Предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным и дать практические результаты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
во время рабочей встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания была повестка предстоящего заседания.
Будут рассмотрены ключевые вопросы взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь,
торгово-экономические отношения, развитие социальной сферы, машиностроительного комплекса двух стран.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это очень важное мероприятие. Это и встреча Президентов один на один, и широкий формат переговоров, принятие решений. Повестка дня сформулирована. Я давно уже не встречал таких проработанных вопросов практического характера:
развитие машиностроения, сельского хозяйства, АПК в целом, другие проблемы и политического, и внешнеполитического характера.
Надо подготовить мероприятие, чтобы оно нас продвинуло хотя бы на шаг вперед в наших отношениях в практической теме, чтобы была эффективность от этого мероприятия.
По итогам встречи стало известно, что Беларусь и Россия создадут единую базу данных по передвижению сельхозпродукции и ее качеству. Кроме того, планируется уделять больше внимания борьбе с контрафактной продукцией.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
То, что надо создать единую информационную систему. Об этом разговоры идут давно. Пока вопрос не решён. Это снимет многие противоречия. Или, например, возникла тема контрафактной продукции.
Некоторые предприятия обнаруживают: под их брендами кто-то изготавливает контрафактную продукцию.
Она не соответствует качеству должному. Там претензии высказывает Россельхознадзор, оказывается это продукция не того предприятия.
В 2017 году заседание Высшего госсовета совпало с проведением четвертого Форума регионов Беларуси и России.
Такой формат, как ожидают эксперты, способствует дальнейшему развитию интеграционных процессов.