Александр Лукашенко: цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития Беларуси

Новости Беларуси. На пути легализации биткоина, норм английского права и смарт-контрактов. Как сделать Беларусь IT-страной и лидером Восточной Европы в построении цифровой экономики, 11 ноября обсуждали на совещании у Президента. Главе государства представили проект анонсированного ранее декрета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ предусматривает меры по дальнейшему развитию ПВТ, решению кадровых вопросов, внедрению новых финансовых инструментов и технологий, таких как блокчейн.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша страна твердо определилась. Цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития государства. Немножко, правда, опаздываем, потому что много разговаривали, рассуждали в то время как ведущие державы уже семимильными шагами в этом направлении двигаются. Формула одна. Если кто-то хочет на этой новой волне заработать состояние, стать богатым, набить карманы, я не против. Пожалуйста. Ваше дело, ваше право. Действуйте. Только не забывайте, что у вас есть государство. Пока еще государство никто не отменял. К сожалению, и для меня в какой-то степени неожиданно – государство свою роль не потеряло. Оно усиливает свою роль.

Все умные и толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже больше – гавань. Вы должны стать хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать. Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве. Меня вы не сможете никогда упрекнуть в том, что ваши деньги, поступившие в казну в виде налогов, будут разворованы. Никогда! Хотите предложить новые направления использования бюджетных денег – пожалуйста. Я еще бюджет не подписал, закон не принял. Все разумные ваши инициативы и предложения будут немедленно реализованы.

Декрет дает определение таким понятиям, как криптовалюта, токены и майнинг. И вводит их в правовое поле. Это будет способствовать развитию внутри Беларуси технологии блокчейна. По этому пути идут передовые страны. Активно развивается эта сфера в Швейцарии, Сингапуре, Канаде и США. Сейчас Беларусь может оказаться первым государством в мире, которое введет в оборот смарт-контракты – компьютерные алгоритмы для коммерческих соглашений в технологии блокчейн. В целом, декрет о развитии цифровой экономики позволит создать условия для развития отечественных IT-компаний, открыть инвестиции для иностранного капитала, устранить риски в области качественного образования и привлечь в страну сильнейшие кадры.