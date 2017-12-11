Участники встречи глав правительств стран ЦЕИ начнут прибывать в Беларусь 11 декабря

Напомним, она объединяет 18 государств. Их представители в Минске обсудят роль интеграционных процессов в Великой Европе. Ее сохранение и противостояние различным угрозам – те идеи, которые продвигала Беларусь, председательствуя в организации в 2017 году.

Новости Беларуси. 11 декабря в Беларусь начнут прибывать участники встречи глав правительств стран Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Кравченко, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Инициатива продвижения совместимости, о развитии различных видов взаимодействия в рамках Центрально-Европейской инициативы, о придании более прагматичного, направленного на достижение конкретных результатов характера нашего сотрудничества, о внедрении более активного системного участия торгово-промышленных палат, бизнеса в определении повестки дня организации.

12 декабря в Минске примут план действий Центрально-Европейской инициативы на ближайшее время. На встрече председательство в ЦЕИ будет передано от Беларуси Хорватии.