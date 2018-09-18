Александр Лукашенко: «Через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный, нормальный выход к морю»

Новости Беларуси. 18 сентября Александр Лукашенко принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в районных и областных исполкомах, и некоторых госорганах. Изменения есть и в дипломатическом корпусе (о кадровых решениях 18 сентября читайте здесь).

Представлять наши интересы в Латвии будет Василий Маркович, до этого возглавлявший главное кадровое управление МИДа, а в Финляндии – Алексей Самосуев, тоже не один год проработавший в Министерстве иностранных дел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет. И если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный эффект (и немалый эффект). Надо зарабатывать самим. Евросоюз поддержит какое-то время, но потом надо зарабатывать самим. Вместе мы можем заработать. Самое главное для нас – через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный, нормальный выход к морю, с выгодой для себя. И в этом направлении мы должны работать.