Александр Лукашенко: «Через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный, нормальный выход к морю»
Новости Беларуси. 18 сентября Александр Лукашенко принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в районных и областных исполкомах, и некоторых госорганах. Изменения есть и в дипломатическом корпусе (о кадровых решениях 18 сентября читайте здесь).
Представлять наши интересы в Латвии будет Василий Маркович, до этого возглавлявший главное кадровое управление МИДа, а в Финляндии – Алексей Самосуев, тоже не один год проработавший в Министерстве иностранных дел.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет. И если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный эффект (и немалый эффект).
Надо зарабатывать самим. Евросоюз поддержит какое-то время, но потом надо зарабатывать самим. Вместе мы можем заработать. Самое главное для нас – через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный, нормальный выход к морю, с выгодой для себя. И в этом направлении мы должны работать.
Что касается Финляндии. В который раз говорю: у нас плохие позиции в Финляндии. А страна-то очень интересная нам. Есть направления экономики, абсолютно схожие, особенно деревообработка. Нам надо работать в том направлении, чтобы опыт Финляндии в лучших секторах экономики перенести на территорию Беларуси. Обязательно в этом направлении надо двигаться. Надо работать на политическое сближение. Главное, чтобы был результат в экономике.
Добавим, сегодня Латвия – один из важнейших торговых партнеров и инвесторов нашей страны. В 2017 году товарооборот составил 440 миллионов долларов. В этой прибалтийской стране хорошо знают наши тракторы и автомобильную технику «МАЗ». Налажено сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Через морские порты Латвии поставляются наши нефтепродукты, лесоматериалы, техника.
Тем временем, связи Беларуси с Финляндией не такие крепкие. За 2017 год товарооборот составил 122 миллионов долларов. Потенциал намного больше.
Кроме того, наши интересы в Кот-д’Ивуаре по совместительству будет представлять Вячеслав Бриль. Также новые лица в некоторых облисполкомах и госорганах.