Александр Лукашенко: цель всей моей политики – в Беларуси должно быть не менее 20 млн человек

Новости Беларуси. О роли женщин, материнстве и защите отечества. Александр Лукашенко 7 марта вручил ордена многодетным матерям и генеральские погоны высшему офицерскому составу. Торжественная церемония во Дворце Независимости символически объединила два всенародно любимых праздника – минувший День защитников Отечества и грядущий День женщин. Глава государства подчеркнул, что хотя в обществе, как и в семье, у мужчин и женщин разные роли, истинная гармония создается только их совместными усилиями.

Для Ирины Парфенюк вопрос «многодетная семья – это испытание или счастье» риторический. У нее счастье пятикратное. Пятеро детей плюс папа, мама. Итого их семеро. Настоящая семь-я. Старшей 14, она сейчас в кадетском училище.

Ирина Парфенюк, многодетная мама:

Это не тяжелее, чем с одним. Когда они вместе в такой большой команде, они самодостаточные, они друг другу помогают, им интересно. Могу сказать точно: нам уделяют внимание. Если еще пару лет назад к многодетной семье относились скептически, даже люди на бытовом уровне, сейчас – нет.

7 марта Ирина Парфенюк приехала из Бреста в Минск. Во Дворце Независимости становится ясно: многодетные семьи для Беларуси не редкость. Ольге 28, а у нее уже пятеро детишек. Не исключает, что в будущем возможно пополнение.

Ольга Котова, многодетная мама:

В это втягиваешься и потом уже как основное не чувствуется эта тяжесть. От детей только позитив и радость, от них подписываешься энергией, очень хорошо рядом видеть счастливых детей. От этого хорошо тебе, хорошо родным и близким.

Сегодня в Беларуси 80 тысяч многодетных семей. А еще четыре года назад их было 60 тысяч. Феномен многодетной семьи – государственная политика.

До церемонии награждения для всех 33 гостей Дворца Независимости провели экскурсию, показали все главные залы. Для людей в форме, которые пока еще в погонах полковника, но этажом выше их дожидаются генеральские, это особенно волнительно. Будет что рассказать детям.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мой младший сын летает, пошел по стопам, старший руководит мной, кода я летаю. Так что два сына в авиации. Я считаю, что, судя по тому, что я на них не давил, они сами пошли туда, перспектива есть у авиации. Мои сыновья пошли по этому пути, значит я все правильно делаю, раз они выбрали эту дорогу.

Александр Шкиренко, начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Звание «генерал» больше обязывает, чем какая-то награда за уже сделанное. Потому что чем выше звание, чем выше должность, тем больше ответственности.

Самое молодое административное здание в стране уже вошло в мировую историю, когда здесь прошли переговоры «Нормандской четверки». Ход сложнейших переговоров смягчала белорусская мебель. Гости воспользовались возможностью сфотографироваться в таком антураже.

Гостям показали устройства Дворца, где проходят встречи по экономическим вопросам, люстру, которая входит в число самых крупных осветительных приборов мира. Последняя точка – помещение, вход в которое охраняет почетный караул.

Зал вручения государственных наград часто называется первым по значимости. Самым достойным белорусам Президент здесь вручает медали, ордена, звания и погоны. Кстати, здесь нет прямого дневного освещения. Торжественная атмосфера создается исключительно осветительными приборами.

Вот и Ирина Парфенюк получает из рук Президента Орден Матери. Таких как она здесь сегодня еще 20.

За два десятилетия отношение к большим семьям в Беларуси изменилось сильно в лучшую сторону. Прошли времена, когда считалось, что много детей рождается в неблагополучных семьях. Много ребятишек сегодня – это гарантированный государством высокий социальный статус. Многодетные семьи имеют множество льгот. И по кредитам, и в получении гарантированного жилья. Опять же, семейный капитал при рождении третьего или последующего ребенка – 10 тысяч долларов на счет. На эту «большую» семейную модель Беларусь сделала ставку еще в начале 2000-х.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наверное, самое почетное дело – это получить генеральские погоны в присутствии наших женщин. Те, которые имеют пятерых и больше детишек, и такие молодые, красивые. Вы просто молодцы. Вы выполняете главную свою миссию. Это цель всей моей политики – в Беларуси должно быть не менее 20 миллионов человек. Вот тогда мы будем мощны, как никогда. Тогда никто в нашу сторону косо смотреть не будет. Мое отношение к званиям «профессор», «генерал» – это от народа – вы знаете. У нас немного генералов, но я и не планирую увеличивать генеральский корпус, чтобы не принизить это звание. Генерал – это особый человек. Если ты получил генеральские погоны (а все они вручаются из рук Президента), наверное, это особый человек.

Большая семья – большое счастье. В государственном смысле: чем больше нация, тем больше возможностей и уверенности в настоящем и будущем народа. Раньше многодетные семьи были в основном в глубинке, а сегодня в Минске их более 11 тысяч. И еще примерно на тысячу их число прирастает каждый год. С 1996 года Ордена Матери удостоены 537 многодетных мам столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.