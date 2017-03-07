Кто и зачем устраивает акции протеста в Беларуси: о репортаже «Звонок другу» и поднятых в нем вопросах

Новости Беларуси. В сети продолжается активное обсуждение специального репортажа-расследования «Звонок другу». Наши коллеги собрали факты, объясняющие, кто и по чем заказывает музыку на акциях протеста в Беларуси. Почему на недавних так называемых «Маршах против Декрета № 3» оппозицию представлял всего один человек и что там делали представители анархистских организаций? В репортаже приведены телефонные разговоры, отвечающие на многие вопросы.

Фильм «Звонок другу» получился не только о якобы «народных» маршах против Декрета № 3, но и о том, какова же цена подобных акций. Причем цена финансовая. И речь вовсе не о пособиях безработных. Такие, конечно, тоже есть. Но вот как раз они, белорусы, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, тратят время не на хождения по улицам, а подают заявления в местные органы власти, которые могут реально помочь. Делом, а не словом.

В трудной жизненной ситуации оказался и Николай Статкевич, о котором со времен 2010 года уже успели все забыть. Очевидно, он решил сделать политический камбэк. Причем самостоятельно, при этом умудрившись пнуть всех своих коллег по взглядам. О сплоченности оппозиции в такой «борьбе» за интересы простых белорусов можно забыть – там давно растянули и деньги, и стулья. И теперь каждый за себя. И каждый хочет быть лидером своей акции. Вот как отзывается Статкевич о своем в прошлом соратнике Анатолии Лебедько.

Николай Статкевич (по телефону с Александром Сманцером):

Ну, я его из г...на вытянул, г…нюка, поставил побач з сабой ці ўратаваў. А ён стаў супраць мяне, супраць кангрэса і так далей. Ну я яго табы ў гэта г…но запіхнуў яшчэ ніжэй, чын ён быў. Як кажуць, чем я тебя породил… І гэтак далей. Каб не павадна было другім. Блін, за лидерство решил со мной пазмагацца? Шмакадзявка, блин.

На другом конце провода – криминальный бизнесмен, человек, судимый за групповое изнасилование, Александр Сманцер. С ним в киевском ресторане накануне акции протеста встречался Николай Статкевич. Совпадение? Пожалуй, как и то, что во время акции мы увидели представителей той же – анархистской – организации, что в свое время на киевском Майдане. В отличие от иных, пришедших на акцию, эти крепкие молодые люди не стесняются прятать свои лица. Возможно, слишком много сделано? А, может, уже знают, что вернутся вдохновленные Украиной? Вот сопредседатель «Молодого фронта», воюющий в батальоне «Правого сектора», даже не скрывает, что свои бойцовские навыки собирается применить и в нашей стране.

Сопредседатель «Молодого фронта»:

Я посоветую ждать удобного момента и готовить силы. Я убежден, что мой опыт и моя помощь, как помощь всех белорусских добровольцев на этой войне, еще пригодится Беларуси. Для этого все мы здесь и находимся.

Сказать, что фильм «Звонок другу» в интернете разобрали на цитаты, будет даже слишком правильно. Потому как те цитаты порой вырывали из контекста с корнем. Не видя или не желая видеть документальных аргументов. Как обсуждали вопросы финансирования, к примеру, кто будет оплачивать работу массовки и чей же кошелек станет новым спонсором. Ведь тема Декрета еще актуальна, а лидерство удерживать нужно под любым предлогом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщения на форумах:

В Украине с такого же начинался майдан. Обидно, что народ вышел просто высказать свое мнение, а оппозиция подключилась.

А Статкевич, значит, по-вашему, герой что ли? Да ему кроме денег никакие к черту белорусские ценности и не важны. Запомните: все подобные акции в первую очередь – это крупные гонорары в карман Статкевичу, и польза от этого всего только финансовая, очень ограниченному кругу лиц.

Петр Петровский, политолог:

Любые переводы социальных протестов в политические не решают проблему, но раскачивают лодку и приводят к таким последствиям, как мы это видели в Украине.

А в Украине все тоже начиналось с романтическим налетом протестного флера. Уже потом появились анархисты, жертвы и дележка кресел на крови массовки. И в Минске все проходит под прикрытием очередной благой народной цели. Чтобы вернуться из политического забвения и оправдаться перед спонсорами. Ведь всегда должен быть тот, кому можно сделать «Звонок другу».

Специальный репортаж-расследование «Звонок другу» смотрите сегодня вечером в 21.40 в эфире СТВ.