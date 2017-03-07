Новости Беларуси. Участники Евразийского межправсовета дали старт созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. 7 марта в Бишкеке проходит заседание Евразийского межправительственного совета.

В декабре 2016 года президенты стран ЕАЭС одобрили начало переговоров с рядом государств о создании зоны свободной торговли. В их числе Иран, Египет, Сингапур, Индия.

Сегодня – логическое продолжение обсуждения этой темы. Всего на встрече подписали более 10 документов. Распоряжение о состоянии взаимной торговли, о сферах экономики с наибольшим интеграционным потенциалом в ЕАЭС, о прогнозах развития агропромышленного комплекса.

Немало говорили и о развитии экспорта на рынки третьих стран. Ведь для торговли внутри союза уже созданы все условия. Тем не менее проблемные вопросы остаются. Так, к примеру, шероховатости в отношениях с Россией влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы выражаем крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей и бездействия на этом фоне Евразийской экономической комиссии. В условиях действия ответных санкционных мер со стороны России в течение более чем двух с половиной лет мы так и не смогли договориться по транзиту товаров третьих стран. А это прямые потери бюджета. Мы зависим от экспорта, и свобода транзита товаров для нас и для других партнеров по союзу весьма чувствительный вопрос. Пока мы теряем драгоценное время на борьбу с изъятиями и ограничениями друг у друга, мы упускаем возможности в направлении проведения согласованной промышленной политики.

Договорились стороны и об очередной встрече. Следующее заседание межправсовета Евразийского экономического союза пройдет в Казани.