Александр Лукашенко: Белорусское производство лекарств должно быть на уровне мировых стандартов

Новости Беларуси. Наболевший вопрос, а именно новые правила отпуска лекарств 9 декабря Президент поднял, общаясь с министром здравоохранения Василием Жарко.

Александр Лукашенко поинтересовался, почему такие меры нужно было вводить накануне сезона вирусов и инфекций. Глава государства также обратил внимание на обеспеченность отечественными лекарствами аптек и больниц, уточнив, что наши медикаменты должны быть высокого качества. Итоги этой рабочей встречи в репортаже корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

У врачей бумажной работы заметнее больше: после октябрьских нововведений рецепты стали выписывать чаще.

Город-двухмиллионник дает о себе знать. Облегчить участь медиков обещают современными технологиями.

Ирина Черник, врач-терапевт:

Скоро у нас будет организована компьютерная помощь. Будет занесена информация по пациенту, который к нам обращается, и по препаратам, которые он принимает. Просто будут распечатываться рецепты.

Белорусы покупают лекарства по новым правилам уже несколько месяцев. Оценка нововведения, как и переносимость медпрепаратов, — сугубо индивидуальна.

Мнение общественности:

Очень неудобно. Каждый раз нужно приходить брать.

Не все лекарства, но такие, которые особенно должны быть под контролем врача, я - за.

Мнение обычных белорусов по поводу ужесточения мер отпуска лекарств известно и главе государства. Именно с этой темы Президент начал разговор во время рабочей встречи с министром здравоохранения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Люди настроены крайне негативно. И нельзя противопоставить их мнению ничего. Допустим, ну, зачем было это вводить в канун разного рода вирусов, эпидемий, которые у нас, периода заболеваемости острой. Нагрузка на врачей увеличилась при выписке и много других проблем. Я не исключаю, что кому-то это не нравится. Они вбрасывают в средства массовой информации эти свои недовольства. Бизнесмены, собственники аптек и так далее. Да, на это надо реагировать, надо, чтобы валюта в стране оставалась и прочее. Но надо это делать разумно, чтобы не создавать проблем людям.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Этот перечень не расширен не на одно лекарственное средство. Введена одна норма – норма хранения рецепта в аптеке в течение месяца. Что это дает? Это дает то, что мы контролируем отпуск лекарственных средств: рецептурные, нерецептурные. У нас значительно растет рынок лекарственных средств. Объем потребления лекарственных средств в прошлом году увеличился на 170 млн долларов. И когда мы начали анализировать, откуда, как и что, и получается, что часть отпускаемых лекарственных средств, которые должны отпускаться по рецепту, отпускаются без рецепта.

Для Валентины Ивановны – провизора со стажем – нововведение не сюрприз. По такой схеме живет практически весь мир, да и рецепт много места не занимает. Больше вопросов у клиентов, которые иногда приносят сразу 18 рецептов.

Валентина Огиевич, фармацевт:

Многие не хотят бежать в поликлинику, говорят, что там очереди. Просят отпустить без рецепта. Я бы не сказала, что очереди у нас увеличились. Многие люди об этом знают и уже приходят с рецептами.

Мнение общественности:

Для людей, которые занимаются самолечением, это хорошее нововведение.

Мне если срочно нужно, я должна прийти в аптеку. А еще ждать нового рецепта от врача мне не удобно.

Есть, конечно, такие препараты, которые без рецепта нельзя выдавать, так как если их скупить, можно как наркотики использовать.

Если очень нужно, тогда можно. В экстренных случаях аптекари все же могут продавать лекарства и без рецепта. Минздрав допускает исключения даже из самых строгих правил.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Имеете право, главное - чтобы не было системы. Если он продал, к примеру, 100 упаковок того же самого сумамеда, а рецептов, когда мы приходим, будет 90, а 10 нет - у него никто не заберет лицензию. Но если это будет система - да. Бесконтрольный прием лекарственных средств приводит к большим осложнениям. Это и аллергизация. Вы же посмотрите: после того, как даже детей начинаем дома лечить антибиотиками четвертого, пятого поколения. И когда он поступает в стационар, чем уже остается лечить? Начинать с пенициллина? Дальше. Мы боремся за младенческую, материнскую смертность. Мы достигли высоких, самых высоких результатов - 3,5 промилле на тысячу родившихся детей. Это мировые показатели. Часть детей по месяцу, по два находятся на выхаживании в наших отделениях новорожденных, в патологии новорожденных. А все из-за инфекции, которая находилась в утробе мамы. Мама лечилась сама. Вот с этой целью, целью сохранения жизни и здоровья людей и принято наше постановление. Рецептурный отпуск должен сохраниться.

Президент поинтересовался и рынком отечественных лекарств. Ведь расти должны не только их количество на аптечных прилавках, но и качество.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договаривались, что к концу будущего года (читай - концу пятилетки) 50% минимум у нас будет лекарств собственного производства. Лекарств, которые соответствуют мировому уровню. В противном случае, нам другие лекарства не нужны. Белорусское производство лекарств должно быть на уровне мировых стандартов. И следующее - продажа на экспорт этих лекарств. Если они будут по качеству хуже, их же не купят. Да, надо удовлетворить свой спрос, потому что полмиллиарда мы на лекарства каждый год как минимум тратим, а может даже больше. Валюты выкидывали. Поэтому надо импортозамещение провести. Второе - надо на экспорт поставлять. Поэтому никуда не денемся: надо будет их сертифицировать и продавать.

Об уровне медицины каждый судит исходя из личного опыта. Кроме благодарностей врачам, что спасли чью-то жизнь, можно слышать и весьма не лестные отзывы. Особенно вопиющие факты попадают на первую строчку новостных лент. На встрече с министром здравоохранения Президент вспомнил недавний случай, когда мальчишке, попавшему с обычным переломом к доктору, в итоге лечения пришлось ампутировать руку.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы много говорим о том, что мы достигли высокого уровня, младенческая смертность у нас третья-четвертая в мире - это правда, что у нас уже три года подряд ни одна роженица не погибла - это правда, молодцы. Благодаря жесткому моему требованию и поручению в свое время, вы об этом знаете. Но все больше и больше, в том числе в средствах массовой информации, выплескивается о том, что «благодаря» безалаберности наших врачей то тот погиб, то этот погиб, то на руку гипс, лангету наложили не так . Руку пацан потерял. Понятно: это ж деревенский пацан, его защитить некому. А мы с вами откуда? Из деревни. Поэтому меня не может не настораживать обычное лечение обычных наших граждан. Да, мы умеем пересаживать сердце, печень. И одновременно печень, сердце и легкие, и прочее. Но, а элементарные услуги населению?

Касаясь главной темы разговора Президента и министра здравоохранения - мер ужесточения отпуска лекарств по рецептам, Александр Лукашенко призвал Минздрав делать все разумно, чтобы не создавать проблем людям.