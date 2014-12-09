Александр Лукашенко – Василию Жарко: Люди начали жаловаться, что Минздрав занимается не тем, чем надо

Новости Беларуси. Постановление о новом порядке отпуска лекарств обсуждали 9 декабря на рабочей встрече президента и министра здравоохранения Василия Жарко. Александр Лукашенко поинтересовался, почему такие меры нужно было вводить накануне сезона вирусов и инфекций.

Глава государства также обратил внимание на обеспеченность отечественными лекарствами аптек и больниц, уточнив, что наши медикаменты должны быть высокого качества.

Также на встрече шла речь и об уровне оказания медуслуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Первый вопрос (вы, наверное, знаете) – это по вашим «продуманным» великим решениям по новому порядку отпуска лекарств по рецептам в аптеках. Я так его озаглавил бы, ваше известное постановление, которое, как мне показалось, вызвало целую бурю эмоций в нашем обществе. Люди начали жаловаться, что Минздрав занимается не тем, чем надо, Минздраву надо заняться условиями лечения и так далее и тому подобное, а не установлением каких-то бюрократических препонов. Я попросил и отдельных врачей посмотреть за ситуацией. Вы мне говорите о том, что кто-то там лоббирует эти процессы, кому-то не нравится, в средствах массовой информации поднимают вопросы, а на самом деле принято правильное решение. Ну, что ж, коль вы так говорите, я поручил Информационно-аналитическому центру (есть такой у меня, в Администрации Президента) провести исследование в обществе. Люди настроены крайне негативно. И нельзя противопоставить их мнению ничего. Допустим, ну, зачем было это вводить в канун разного рода вирусов, эпидемий, которые у нас, периода заболеваемости острой. Нагрузка на врачей увеличилась при выписке и много других проблем. Я не исключаю, что кому-то это не нравится. Они вбрасывают в средства массовой информации эти свои недовольства. Бизнесмены, собственники аптек и так далее. Да, на это надо реагировать, надо, чтобы валюта в стране оставалась и прочее. Но надо это делать разумно, чтобы не создавать проблем людям.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Этот перечень не расширен не на одно лекарственное средство. Введена одна норма – норма хранения рецепта в аптеке в течение месяца. Что это дает? Это дает то, что мы контролируем отпуск лекарственных средств: рецептурные, нерецептурные. У нас значительно растет рынок лекарственных средств. Объем потребления лекарственных средств в прошлом году увеличился на 170 млн долларов. И когда мы начали анализировать, откуда, как и что, и получается, что часть отпускаемых лекарственных средств, которые должны отпускаться по рецепту, отпускаются без рецепта, и чаще всего в коммерческих структурах. И когда фарминспекция или мои работники приходят на проверку, мы не можем проверить.