Новости Беларуси. Национальная система аттестации ученых будет единой для вузов и научных организаций. Такое предложение поддержал глава государства 9 декабря на рабочей встрече с председателем Высшей аттестационной комиссии Геннадием Пальчиком.

Также обсуждалась и оптимизация системы оценки. Вся процедура защиты докторских и кандидатских будет более прозрачной для научной общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я очень хочу, чтобы о Беларуси никогда не говорили в таком плохом смысле, что у нас возможно за какие-то деньги написать диссертацию, кого-то протолкнуть, поспособствовать присвоению научной степени или звания и так далее. Вы – новый человек в Высшей аттестационной комиссии. Я не скрывал и не скрываю, что вас, в общем-то, молодого человека, если сравнивать со светилами нашего ученого мира, я специально пригласил в Высшую аттестационную комиссию, чтобы вы, как ученый человек с одной стороны, с другой стороны как государственный человек, могли свежим взглядом взглянуть на ВАК и внести предложения по оптимизации структуры ВАКа, о реформировании. Если не о реформировании, то о совершенствовании Высшей аттестационной комиссии. Только с одной целью: в связи с придачей ей больших полномочий и расширения ее функций при заключениях на ученые звания и степени.

Геннадий Пальчик, председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь:

У меня есть несколько предложений в двух разрезах. Первое – это, конечно, по присуждению ученых степеней доктора и кандидата наук. И присвоение ученых звания доцента и профессора. Здесь наше предложение – во-первых, эту процедуру по максимуму сделать открытой и доступной для научной общественности, всю процедуру прохождения защиты. И вторая составляющая – это немножко делегировать полномочия высшим учебным заведениям, научным организациям в присвоении ученых званий профессора и доцента.