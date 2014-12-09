Александр Лукашенко: Появилась просто куча вопросов в белорусско-российских отношениях, которые надо решать

Новости Беларуси. Союзное государство задействует все механизмы для скорейшего разрешения проблемы поставок белорусской продукции в Россию. Об этом шла речь 9 декабря на встрече президента Беларуси и госсекретаря этого интеграционного объединения Григория Рапоты.

Также обсуждалась повестка предстоящего Заседания Высшего госсовета Союзного государства. Провести форум планируют в конце декабря в Москве.

На встрече рассмотрят бюджет Союзного государства на 2015 год. В планах – принять новый порядок его формирования.

Кроме того, на высшем уровне будут обсуждать и приоритетные направления развития Союзного государства до 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Появилась просто куча вопросов, которые надо решать, в белорусско-российских отношениях. Самые тесные отношения двух государств, двух народов. Мы сегодня вынуждены констатировать, что мы создаем проблемы на ровном месте. Мне кажется, я говорю «мы» (россиянам не в чем нас упрекнуть), мы делаем все, как мы договорились. Возьмите эти продукты питания. Нас попросили вот эти объемы поставить молочных, мясных, рыбы и так далее, все расписали. Так мы же еще не выбрали эти квоты, мы еще не поставили эти объемы. Что же нас упрекать, что мы уж слишком там перекормили вас, россиян.

Григорий Алексеевич, просто смешно. И, потом, это вообще не солидно. Мы на эту тему мало обращаем внимания, но это не значит, что она не существует. Это не просто недобросовестная конкуренция, это вообще нам брат родной (пусть старший брат, не важно какой), он же не просто не пускает нашу продукцию, он же создает ей антирекламу, заявляя о том, что они небезопасны, еще чего-то и так далее. Но вы, как человек, постоянно покупающий белорусское, в чем отсутствие безопасности нашей продукции? И, потом, на прилавках лежат разные продукты: Европы, Америки, России, Казахстана и Беларуси. Пусть русский народ разбирается, что покупать. Мы за эту конкуренцию. Нам и в этом отказывают.

Поэтому накопилось море проблем, которые сегодня нужно решать.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Есть накопившиеся вопросы, есть о чем говорить. Не только то, о чем вы сейчас сказали. Само собой, это очень важно. И тут надо быстро находить быстрые решения, снимать эту напряженность. И ряд других вопросов, которые требуют системного подхода. И открытого диалога, естественно.

Александр Лукашенко:

Темнить нам нечего друг перед другом. Сейчас ситуация не та, чтобы играть в какие-то дипломатические игры, уловки какие-то.