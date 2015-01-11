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Селфи-репортаж телеведущей СТВ из охваченного тревогой Парижа

11 января 2015 19:05
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Новости Франции. На фоне происходящих во Франции событий, Париж в эти дни уже далеко не город романтики. В этом убедилась телеведущая Ольга Сахарова, которая, как турист, впервые отправилась на Елисейские поля отнюдь не за острыми впечатлениями. Но так уж получилось.

Кстати, впечатления среди путешественников сейчас можно, а точнее модно выражать не в путевых заметках, а с помощью селфи – эдакой фото- или видео-разновидности автопортрета, который как нельзя лучше передает атмосферу. Так вот эту самую атмосферу Парижа уходящей недели в своем селфи-репортаже попыталась передать телеведущая СТВ специально для программы «Неделя».

 

# Теракт # Ольга Сахарова

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