Селфи-репортаж телеведущей СТВ из охваченного тревогой Парижа

Новости Франции. На фоне происходящих во Франции событий, Париж в эти дни уже далеко не город романтики. В этом убедилась телеведущая Ольга Сахарова, которая, как турист, впервые отправилась на Елисейские поля отнюдь не за острыми впечатлениями. Но так уж получилось.

Кстати, впечатления среди путешественников сейчас можно, а точнее модно выражать не в путевых заметках, а с помощью селфи – эдакой фото- или видео-разновидности автопортрета, который как нельзя лучше передает атмосферу. Так вот эту самую атмосферу Парижа уходящей недели в своем селфи-репортаже попыталась передать телеведущая СТВ специально для программы «Неделя».