Павел Латушко прокомментировал ситуацию в Париже: прямое включение СТВ с Марша единства в память о жертвах терактов

Новости Франции. Начнем эту программу «Неделя» на СТВ с событий уходящей недели во Франции. Недели, которая буквально потрясла весь мир. Итак, хроника событий.

Волна терактов по всей стране началась с нападения на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо».

Трое людей, вооруженных автоматами и гранатометом, ворвались в здание редакции. Погибли 12 человек. Среди них главный редактор еженедельника и авторы карикатур, которые помогли снискать «Шарли Эбдо» славу скандального журнала.

Сразу после теракта во Франции объявляют наивысший уровень террористической угрозы. И следующий теракт не заставил себя долго ждать – сразу в нескольких городах прогремели локальные взрывы – правда, здесь обошлось без жертв.

Затем вновь в Париже неизвестные обстреляли полицейских, один из которых погиб. Продолжил череду печальных событий захват заложников в одном из магазинов французской столицы.

В пятницу днем мужчина, с двумя автоматами в руках ворвался в супермаркет – погибли четыре человека. Еще 15 заложников были спасены при штурме здания спецназом. Преступника ликвидировала на месте.

Одновременно с этим французские силовики проводили операцию по поимке виновных в атаке на «Шарли Эбдо».

Братья Куаши забаррикадировались в здании типографии неподалеку от Парижа и устроили перестрелку с полицейскими. Спецназ взял здание штурмом - оба преступника убиты.

Последний захват заложников произошел в центре города Монпелье.

В руках злоумышленника находились несколько человек. Позднее он самовольно сдался в руки полицейских. Таким образом, следствию еще предстоит узнать, связаны ли все эти события между собой.

Такая вот невероятная, безумная и трагическая неделя в, казалось бы, относительно спокойной Франции.

Беларусь решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма.

Соболезнования Президенту Французской Республики Франсуа Олланду на неделе направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В эти дни к зданию французского посольства в Минске люди приносят зажженные лампады и цветы.

Ненадолго останавливаются и прохожие, чтобы почтить память погибших, выразить соболезнования. Среди роз и лент в цветах французского триколора, - и карандаши – как символ единственного орудия безоружных журналистов.

А сейчас прямо в гущу французских событий.

В эти минуты в Париже продолжается Марш единства в память о жертвах терактов.

Он начался несколько часов назад. На улицы французской столицы вышло около миллиона человек, в том числе около полусотни иностранных миссий.

Нашу страну на марше представляет глава белорусской дипломатии во Франции Павел Латушко. Сейчас он вышел с нами на прямую телефонную связь.

Павел Павлович, здравствуйте. Что буквально сейчас происходит в центре Парижа, кто рядом с вами и что говорят ваши коллеги из других стран?

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Добры вечар. Зараз знаходжуся на бульвары Вальтэра ў адзінаццатай акрузе Парыжа. Вось бачу Прэзідэнта Францыі Франсуа Аланда, які вітае ўдзельнікаў марша і тых людзей, якія практычна з кожнага вакна, з кожнага дома вітаюць усіх удзельнікаў гэтай падзеі апладысментамі. Мы можам пабачыць, што шмат людей на сваіх пальто маюць значкі «Я - Шарлі», вывешаны на дамах, балконах плакаты «Мы з Шарлі». Так людзі падкрэсліваюць падтрымку тым, хто загінуў у тым французскім выданні некалькі дзён таму. На гэта мерапрыемства прыбыло шмат замежных гасцей. Мы бачылі тут прадстаўнікоў практычна ўсіх краін Еўрапейскага саюза і шэрагу іншых краін. Побач знаходзяцца паслы, акрэдытаваныя ў Парыжы, якія прымаюць удзел у гэтай маштабнай акцыі.

Дыпламаты - людзі надзвычай асярожныя, але нават вашы каллегі і сотні экспертаў параўноўваюць парыжскія падзеі адыходзячага тыдня з падзеямі ў Нью-Ёрку 11 верасня. Вы бы паставілі гэтыя падзеі ў адзін шэраг, праводзілі бы паралелі?

Павел Латушко:

Ведаеце, два дні таму адно з буйнейшых французскіх выданняў - газета «Le Figaro» надрукавала на першай старонцы: «11 верасня ў Парыжы», параўнаўшы падзеі з тым, што адбылося ў Нью-Ёрку некалькі годой таму назад. Зразумела, па колькасці ахвяраў цяжка параўнаць гэтыя трагічныя падзеі, але тое, што французаў гэта закранула, закранула ўсё грамадства, усю палітычную эліту даволі моцна, і так, як адрэагаваў свет на гэтыя падзеі ў Парыжы, у нейкай ступені можна параўнаць гэтыя падзеі. Бо прыбыццё нават на гэтыя падзеі кіраўнікоў краін таму з’яўляецца пацверджаннем і сведчаннем. Канешне, гэтыя падзеі будуць прымушать улады Францыі (і не толькі Францыі) узмацніць барацьбу супраць тэрарызму. Дарэчы, у Францыі, а перад усім у Парыжы - сталічным рэгіёне, уведезена самая высокая ступень тэрарыстычнай пагрозы. Усе гэта сведчыць аб тым, што ўлады будуць узмацняць працу, накіраваную на тое, каб перадухіліць пагрозу тэрарызму як у Францыі, так у іншых краінах.

Падзеі гэтага вечара ў Парыжы, Марш адзінства, атмасфера, якая там пануе, тая згуртаванасць, у тым ліку на вышэйшым узроўні - усё гэта можа даць штуршок нейкім мірным ініцыятывам па іншым вострым канфліктам? На Бліжнім Усходзе, ва Украіне, напрыклад?

Павел Латушко:

Варта адзначыць, вы правільна сказалі, што ўпершыню за многія годы ў Францыі практычна ўся палітычная эліта аб’ядналася ў ацэнках гэтых падзей. Зразумела, гэта вялікая трагедыя для Францыі, для грамадства, але будуць, канешне, розныя падыходы, ацэнкі і прапановы па выхаду з гэтых сітуацый, далейшых захадах, каб стабілізаваць нацыянальную, міжэтнічную сітуацыю ў Францыі. Бо гэта праблема існуе. Існуе на працягу многіх гадоў. І падобныя канфлікты, канешне, больш лакальныя мелі месца ў мінулым. Вельмі важна не дапусціць іх паўтарэння. Што тычыццы буйных міжнародных канфліктаў, зразумела, што нават прыбыццё на гэта мерапрыемства лідэраў розных краін свету дае магчымасць абмеркаваць агульныя захады, накіраваныя на іх вырашэнне. Я думаю, што гэта можа быць стымулючым фактарам для больш глыбокай ацэнкі тых падзей, якія праходзяць у свеце, і выпрацоўцы сумесных захадаў па нармалізацыі сітуацыі ў канфліктных рэгіёнах свету, якія вы ўзгадалі.

Па вашых назіраннях, што змянілася ў жыцці звычайных парыжан, турыстаў? Бо сёння Парыж ужо не назавеш безтурботным горадам кахання і рамантыкі...

Павел Латушко:

Парыж у сваёй гісторыі не ўпершыню перажывае падобныя тэрарыстычныя атакі. Найбольш маштабныя былі ў 1995 годзе - узрывы ў метро, калі загінула шмат людзей. Так што, нажаль, гэтыя падзеі паўтараюцца. Мне падаецца, што ў жыцці Парыжа не зменіцца нічога, але ў сэрцах, у душах людей застанецца ранай. Тое, што я бачыў такую агромную колькасць людзей, якія сабраліся ў Парыжы і ўвогуле па ўсёй Францыі, значыць. Учора 700 тысяч чалавек прынялі ўдзел у манефістацыях, маршах ва ўсіх гарадах Францыі. Сёння 350 тысяч, апрача Парыжа, прынялі ўдзел у манефістацыі. Гэта ўсё ў сэрцах людзей, канешне, захаваецца. Яны гэта будуць памятаць.