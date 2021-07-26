Александр Лукашенко: Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения

Новости Беларуси. Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 июля на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в стране, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какая-то плохая традиция: лучшие наши друзья-послы уезжают и мы вынуждены надеяться, что те, кто приедет после вас, будут хорошими нашими друзьями, и мы так же, как и при вашей каденции, сможем выстроить самые добрые отношения с Азербайджаном. Но в том, что у нас будут хорошие отношения с Азербайджаном, я нисколько не сомневаюсь, поскольку на всех уровнях нам удалось выстроить эти взаимоотношения на основе взаимопонимания.