Александр Турчин на встрече с Евгением Лукьяновым: договорились о дорожной карте небольшой, в каком направлении двигаться

Новости Беларуси. Расширение регионального сотрудничества и реализация новых проектов. Перспективы сотрудничества Минской области и России обсудили губернатор Александр Турчин и глава российской дипмиссии Евгений Лукьянов в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В основе диалога – поиск новых ниш двустороннего сотрудничества. Например, сейчас идет работа над совместным проектом в сфере бизнеса и сельского хозяйства.

Также Александр Турчин напомнил о подписанном в 2021 году инвестиционном договоре с корпорацией «Волма», в рамках которого в Жодино может появиться еще одно инновационное производство.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Одной из наших тем было оживление межрегионального сотрудничества. Мы с господином послом обсуждали эту тему – по каким направлениям, с какими регионами Российской Федерации надо эту работу усилить. Поэтому договорились о некой дорожной карте небольшой, как будем двигаться в этом направлении.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Сейчас это нужно положить на конкретную аналитику, нужно ее собрать, обобщить, и после этого только тогда мы сможем определить те векторы и те направления, которые обе стороны считают перспективными и благоприятными для реализации.