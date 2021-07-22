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Александр Турчин на встрече с Евгением Лукьяновым: договорились о дорожной карте небольшой, в каком направлении двигаться

22 июля 2021 19:06
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Новости Беларуси. Расширение регионального сотрудничества и реализация новых проектов. Перспективы сотрудничества Минской области и России обсудили губернатор Александр Турчин и глава российской дипмиссии Евгений Лукьянов в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин на встрече с Евгением Лукьяновым: договорились о дорожной карте небольшой, в каком направлении двигаться-1

В основе диалога – поиск новых ниш двустороннего сотрудничества. Например, сейчас идет работа над совместным проектом в сфере бизнеса и сельского хозяйства.

Александр Турчин на встрече с Евгением Лукьяновым: договорились о дорожной карте небольшой, в каком направлении двигаться-4

Также Александр Турчин напомнил о подписанном в 2021 году инвестиционном договоре с корпорацией «Волма», в рамках которого в Жодино может появиться еще одно инновационное производство.

Александр Турчин на встрече с Евгением Лукьяновым: договорились о дорожной карте небольшой, в каком направлении двигаться-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Одной из наших тем было оживление межрегионального сотрудничества. Мы с господином послом обсуждали эту тему – по каким направлениям, с какими регионами Российской Федерации надо эту работу усилить. Поэтому договорились о некой дорожной карте небольшой, как будем двигаться в этом направлении.

Александр Турчин на встрече с Евгением Лукьяновым: договорились о дорожной карте небольшой, в каком направлении двигаться-10

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Сейчас это нужно положить на конкретную аналитику, нужно ее собрать, обобщить, и после этого только тогда мы сможем определить те векторы и те направления, которые обе стороны считают перспективными и благоприятными для реализации.

Александр Турчин на встрече с Евгением Лукьяновым: договорились о дорожной карте небольшой, в каком направлении двигаться-13

Всего между регионами России и Минской областью заключено около 150 соглашений и договоров о взаимном сотрудничестве.

# Беларусь-Россия # Александр Турчин # Евгений Лукьянов # Фотофакт

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